選委會補選投票率逾九成七 21人當選 商界科創界投票率達100%
選舉委員會界別分組補選昨在颱風塔巴逼近下舉行，今屆合共93個選委空缺，當中72名候選人自動當選，另外28名候選人競逐6個界別分組，合共21個席位。投票於昨晚6時結束，6個界別的投票率均逾九成，整體累積投票率為97.33%，其中商界(第三)和科技創新界的投票率達100%。
投票自昨早9時起舉行，至晚上6時結束，所有投票箱隨即運往灣仔會展的中央點票站進行點票，至晚上9時公布點票結果。是次補選約3,600個投票人或獲授權代表投票。選舉事務處表示，截至投票結束，共有約3,534名已登記投票人已投票，累積投票率約97.33%。
截至昨午6時，6個界別的投票率逾九成。其中商界(第三)和科技創新界的投票率均達100%，商界(第三)由中國太平保險副總經理郭端祥當選；科技創新界由港大醫學院教授涂文偉、科技公司總經理李煥明、城大高級副校長楊夢甦、聯想集團執行副總裁黃建恒，以及生產力局首席技術總監張梓昌當選。
港九分區三會投票率為99%，由民建聯柯創盛、勞聯李詠民、郭金發、温俊文、佘靜怡和賴暖新當選。新界分區三會的投票率為97.99%，工聯會劉展鵬、曾勁聰、民建聯侯漢碩、新民黨廖子聰、王槐裕及黃寳儀當選。
建測規園境界票數相同需抽籤
建築、測量、都市規劃及園境界為96.3%，測量師張翹楚與前規劃署助理署長張綺薇均得26票，最終抽籤由張綺薇當選。勞工界別投票率最低、為91.85%，由工聯會林千國和勞聯詹勳澤當選。此外，選管會接獲3宗投訴，分別涉及選舉廣告、票站分配及選舉安排。
選管會主席陸啟康在點票結果出爐後會見傳媒，他表示，滿意是次安排，認為投票和點票順暢。他又指，是次補選規模較小，惟年底立法會選舉較大，屆時有地區直選以及功能界別，情況可能更複雜，故今次是很好的實習機會。
政制及內地事務局長曾國衞上午巡視各個投票站，他指，各投票站的運作及投票情況大致暢順；樂見在三號信號生效下，投票人仍風雨不改地前來投票，值得鼓舞。另外，民政及青年事務局麥美娟聯同民青局其他官員，先後到訪5個投票站視察投票情況；又呼籲合資格選民踴躍投票。
