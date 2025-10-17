選擇有罪／接駁靈聲2／回家的︳電影LOL 今期睇咩戲

選擇有罪

資深紙廠管理層萬洙（李炳憲 飾）25年來營營役役地工作，與妻子美莉（孫藝珍 飾）一家四口過著人生勝利組般的美滿生活。直至一天，公司向他提出「對不起，我們別無選擇。」的解僱通知。為了維持其幸福家庭，萬洙高呼：「我唯一的訴求就是要返工！」下定決心要3個月內找到新工作，但他先接二連三敗走面試，再因只有微薄收入的工作令他面臨痛失安樂小屋的危機......當世界沒有為他預留位置，務求「殺」出一條生路，而返工這些機會…..是否屬於他的？

接駁靈聲2

四年前，13歲的芬尼從綁架者手中逃脫，成為唯一倖存者。然而，真正的邪惡從未真正死去……那部象徵死亡的黑色電話竟在深夜再度響起！飾演駭人反派擄童犯「The Grabber 」的奧斯卡提名型男伊雲鶴基重磅回歸，向芬尼展開復仇，更將魔掌伸向芬尼的妹妹——15歲的桂。 桂在夢境不斷接到黑色電話的來電，更目睹三名男孩在Alpine Lake冬令營被追殺的恐怖幻象。為了揭開謎團，他們在暴風雪中潛入這個營地，卻發現這裡的每一寸積雪都埋藏著尖叫，更揭開了 The Grabber與他們家族歷史之間的驚人交集。這時，化身成惡靈回來報仇的捉魂人已變得更强大……

回家的

在印度北部一個小村莊裡，兩位兒時好友渴望成為警察，以此重拾長期被剝奪的尊嚴。然而，隨著他們一步步接近夢想，日益增長的絕望威脅著他們彼此之間的紐帶。

