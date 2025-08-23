選擇適合 Pixel 10 的 ‘Qi2’ 保護殼以實現更快速充電

新推出的 Qi2 標準正在逐漸普及，隨之而來的是對更快速無線充電的期待。然而，如果選擇錯誤的 Qi2 保護殼用於 Pixel 10，實際的充電效果可能會遠低於預期，這主要取決於保護殼的設計。以下是選擇時需要注意的幾個要點。

Qi2 版本 2.2.1 標準於 2025 年 7 月正式發佈。隨後，各公司紛紛開發兼容該標準的產品，以實現 25W 的快速無線充電。儘管大多數製造商尚未達到這一標準，但即使實現 15W 的無線充電也存在嚴重限制。

Qi2 版本 2.1 的規範由無線電力聯盟（Wireless Power Consortium）提供，詳細列出工程師需要遵循的每一項要求，以實現最佳充電效果。這是決定充電能否達到 15W 或 25W 的關鍵因素，並影響功率和熱性能。

影響充電性能的一個主要因素是無線充電器的接口表面與手機內部的次級線圈之間的距離；在此情況下，為 Pixel 10 設計的次級線圈必須與無線充電器表面保持最多 2.5mm 的距離。這並不包括可能在 Pixel 接收線圈前面的 Gorilla Glass Victus 2 及其他材料。同時，這也不考慮版本 2.2 的要求，Pixel 10 Pro XL 需要滿足這些要求才能實現 25W 無線充電。該版本可能會有更嚴格的限制，但目前尚未公開詳細資訊。

以下是 Qi2 版本 2.1 的規格：

項目 要求 最大厚度 2.5 mm 充電功率 15W / 約 HK$ 117 快速充電功率 25W / 約 HK$ 195

任何真正標示為“Qi2 兼容”的 Pixel 10 保護殼必須足夠薄，以符合上述規格。例如，Mous 的 Limitless 系列保護殼背部厚度低於 2mm，符合新標準。如果其厚度與為 Pixel 9 設計的保護殼相似，則無法真正稱其為“Qi2 保護殼”。

大多數 Pixel 保護殼制造商並不受與 Mous、Dbrand、Bellroy 等被認可為“為 Google Pixel 製作的合作夥伴”公司的相同標準約束。因此，值得留意那些不符合這些建設要求的 Qi2 保護殼。

在選購保護殼時，通常難以判斷，因為大多數品牌不會提供每款 TPU 的 CAD 或詳細規格。不過，若希望在 Pixel 10 和 Pixel 10 Pro 上實現真正的 15W 充電，或在 Pixel 10 Pro XL 上實現 25W 充電，建議選擇經認證或來自可信品牌的保護殼。此外，還應留意“Pixelsnap 兼容”的標示。

如果所選的 Pixel 10 Qi2 保護殼沒有提供規格，另一個可以注意的指標是攝像頭條形切口的設計。一款材料貼合攝像頭條形並向手機後部延伸的保護殼，通常能夠更好地支持最佳充電效果。以下是 Mous 的 Limitless 保護殼的示例。

如果這些對您來說並不重要，那麼可以隨意選擇。此外，新款的磁性背面使 MagSafe 配件可以在不使用保護殼的情況下運行。

當然，這可能意味著需要花費更多的金錢。更嚴格的要求意味著更多的研發成本，配件公司可能將這些成本轉嫁給消費者。不過，一些受歡迎的保護殼品牌之所以受人喜愛，正是因為其產品耐用性更強，使用壽命更長；現在，它們也能以全速充電。

如果已經預訂了 Pixel 10，可以參考以下一些推薦。這些保護殼來自 Google 的認證合作夥伴，每款都標示了 Pixelsnap 兼容性，雖然尚未進行全面測試。

