選鑊心得│生熟鐵鑊點樣分 咁樣處理更耐用

不少人擔心易清潔鑊選了不好的塗層，長期用來烹調會對身體不好，所以會考慮用回傳統的鐵鑊，但又分不到什麼是生鐵鑊，什麼是熟鐵鑊，這次便一次過來認識生熟鐵鑊，並要學習如何清潔和保養，來延長鑊的壽命，即睇生熟鐵鑊點樣分：

生熟鐵鑊的分別

（左）熟鐵鑊：鑊身以鐵片「打」成，鑊耳明顯見有金屬釘頭或焊縫。特點是較輕巧，導熱快，適合大火快炒。

（右）生鐵鑊：整個鑊包括鑊耳一體澆鑄成型，厚實，重身，保溫性佳，適合慢火燉煮。

開鑊：

不論生熟鐵鑊，買回來都要用洗潔精來清洗數次以去除防鏽油，再燒紅鑊並以油脂塗抹表面，生鐵鑊更最好以韭菜刷洗鑊面以去除鐵漬，並以豬油抹面。

清潔及保養：

熱水清洗：除了最初買回來時用洗潔精清潔，之後最好避免用洗潔精，煮完後加水燒滾再放涼用軟百潔布便可把多餘油污洗走。

鑊面塗油：洗鑊後再開火把水份蒸發掉，留有水份易有鏽。最後塗少許油在鑊面，可以保持鑊面油潤便不易生鏽。

