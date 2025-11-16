遺體今火化！謝侑芯父母視訊送愛女最後一程
[NOWnews今日新聞] 台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，遺體存放在醫院25天後，金馬警區主任沙扎裡助理總監今（16）日證實，遺體已在今早領出後火化，家屬未能到場，由委任律師陳俊達當代表。而在火化時，謝侑芯父母用視訊目送女兒最後一程，情緒幾度崩潰，場面哀戚。而陳俊達律師也透露謝侑芯家屬情緒尚未平復，仍無法接受女兒突然離開。
謝侑芯遺體在今早於亞南淨樂園火化館進行火化，據《中國報》報導，謝侑芯父母雖然沒有親自前往馬來西亞，但委託陳俊達律師當代表及殯葬業者以最高規格處理女兒後事。而在火化時，謝侑芯的父母透過視訊送女兒最後一程，陳俊達律師也在現場受訪時透露，謝侑芯的家屬情緒還沒平復，仍然不能接受女兒突然的離世，表示會先安頓家屬情緒，等後事處理完，再討論後續行動。
謝侑芯遺體火化現場曝光 沒有放她遺照
除此之外，報導也公開了謝侑芯火化現場，謝侑芯遺體在火化前，先按照殯葬業者儀式，在靈柩前拜祭及上香，再由道士進行超渡儀式。而現場並沒有放謝侑芯遺照，祭品則有3盤白飯，還有炒蛋、魚肉，以及橘子、蘋果，及手搖奶茶。而陳俊達律師透露，謝侑芯骨灰將盡快運回台灣，並安置在她的家鄉。
謝侑芯在浴缸中猝逝 歌手黃明志遭警方調查
謝侑芯在上個月22日被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，現場的歌手黃明志第一時間替她進行CPR，但隨後因疑似持有毒品遭警方逮捕。雖然他事後在社群發文否認吸毒，尿檢結果卻顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品呈陽性反應，警方因此依《危險藥物法》及謀殺罪起訴他。
而謀殺罪方面，黃明志在接受9天的調查後，已於13日獲得口頭保釋離開警局，但保釋日期只到26日，待謝侑芯解剖報告出爐後，若有新的證據出現，副檢察司會做定奪，黃明志有可能再被扣押。
