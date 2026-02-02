宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
避免工黨難堪 英前大使曼德森受艾普斯坦案牽連退黨
（法新社倫敦1日電） 前英國駐美大使曼德森今天宣布退出工黨，因新公開的美國文件使他與已故性犯罪者艾普斯坦的關係再度受到檢視，他表示退黨是為了避免讓工黨「陷入更難堪的境地」。 現年72歲的曼德森（Peter Mandelson）去年才因與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，被解除英國駐美大使職務。根據美國司法部1月30日釋出、英國媒體今天報導的文件顯示，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。
曼德森在寫給工黨秘書長瑞德里（Hollie Ridley）的信中表示：「關於他20年前向我支付款項的指控，我認為並非事實，我對此毫無紀錄或印象，這點我必須自行調查。」 他還說：「在進行調查期間，我不希望讓工黨陷入更難堪的境地，因此決定退黨。」並表示對於發生此事感到「遺憾與抱歉」。 美國司法部公布的銀行紀錄顯示，艾普斯坦在2003至2004年間，分3次將共計7萬5000美元（約新台幣237萬元）的款項匯入與曼德森有關的銀行帳戶。 曼德森今天稍早接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，他對這幾筆匯款毫無印象，也不清楚這些文件的真偽。 在新公開且未標註日期的照片中，也出現曼德森的身影，照片中他僅穿T恤與內褲，身旁是一名臉部已被美國當局遮蔽的女子。
他告訴BBC，自己「無法辨認出地點或那名女性，也想不起來當時的情況為何」。 其他文件則指出，艾普斯坦曾於2009年匯款1萬英鎊（新台幣43萬元）給曼德森的伴侶達席瓦（Reinaldo Avila da Silva），而當時曼德森正擔任政府部長。 曼德森在2024年底獲首相施凱爾（Keir Starmer）任命，隨後於去年9月遭解職。
曼德森今年1月對持續與艾普斯坦維持友誼一事道歉，此前他曾以自己並非共犯為由拒絕道歉。
