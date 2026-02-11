避免市民趕在預算案公布前為車輪續牌 運輸署作特別安排

【on.cc東網專訊】政府將於本月底公布新一份《財政預算案》，運輸署指為避免市民在《財政預算案》發表日之前，急於向各牌照事務處遞交即將期滿或已經期滿的車輛牌照，以及駕駛執照續期申請，該署將實施特別安排。

所有在《財政預算案》發表日，即2月25日或之前合資格續領的車輛牌照，即6月24日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛，可在6月24日或之前的任何時間按現行收費續期4個月或12個月。

所有在《財政預算案》發表日或之前合資格續領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，即6月24日或之前期滿，而在續領時期滿不足3年的執照，可在6月24日或之前的任何時間按現行收費續領執照。

發言人指合資格牌照/執照持有人毋須揣測《財政預算案》可能提高牌照或執照費用，而急於向各牌照事務處遞交續領申請，又重申特別安排與《財政預算案》的內容沒有任何關係，該署亦不知悉《財政預算案》的內容。

