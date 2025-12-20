還太歲/還神2025必看攻略！180年一遇冬至撞正天赦日＝財運大爆發？陳定幫師傅解構還太歲吉日吉時、正確做法＋3大禁忌

還太歲/還神2025必看懶人包！今年2025年12月21日並非普通的一天，而是極為罕見的雙重能量日，是每180年才出現一次的冬至天赦日。兩者重疊意味著甚麼？簡單來說就是過去的霉運、糾結、失誤都能在這天被清除，同時為新一年種下好運種子。此外，2025年若曾向神明祈願，務必在立春前完成還神，最理想則是在冬至前。以下將全面拆解還太歲攻略，包括吉日吉時、禁忌事項以及具體做法，助大家把握這個千載難逢的轉運契機！

冬至加上天赦日 百年難遇！

冬至作為一年中白晝最短的日子，象徵陰極轉陽、新循環即將展開的關鍵轉折點 ；而天赦日則是玉皇大帝特赦世人罪業的慈悲之日，是最適合懺悔、修正與釋放舊有阻滯的時機。這種組合每180年才出現一次，兩股能量疊加，既能清除舊業障，又能為2026年鋪好順運之路，被稱為「洗底重生」的最佳時機。所以無論過去一年經歷過甚麼挫折，這天都能幫你按下重置鍵，是誠心懺悔與祈福的最佳時機。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

陳定幫師傅還太歲/還神2025攻略：為甚麼要還太歲/還神？

還太歲與還神的本質是「酬謝佛恩」，無論年初是否曾攝太歲、觀音借庫或其他祈福，只要過去一年平安順遂，都應該在年底向神明表達感激。神明不缺祭品供奉，真正在意的是那份誠心與感恩 。然而，切勿抱持埋怨心態，即使遇上挫折也應將其視為成長課題，懷著感恩之心完成還神儀式，才能真正轉化運勢。

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

圖片來源：getty images

陳定幫師傅還太歲/還神2025攻略：還太歲最佳吉日吉時

傳統上冬至前（12月21日前）是最佳時機，象徵在陰陽轉換前完成答謝 。若錯過冬至，務必在立春前完成，否則將跨入新的流年週期。陳師傅提醒，選日子時需核對自己生肖是否相沖。根據陳定幫師傅建議，以下為立春前的還神黃金時段 ：​

2025年12月29日（星期一）：上午7-11時或下午1-3時（沖虎）

2025年12月31日（星期三）：上午9-11時或下午1-3時（沖龍）

2026年1月11日（星期日）：上午11時-下午1時（沖兔）

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

陳定幫師傅還太歲/還神2025攻略：還太歲祭品準備建議

年末還神或是還太歲首先要準備祭品，可前往廟宇或香燭店購買「太歲衣」，若還觀音則選「觀音衣」 。祭品方面，最穩妥是鮮花配水果，尤其拜觀音菩薩或佛堂必須全素。若不確定個別神明或廟宇的習俗，選擇全素祭品通常不會出錯，既莊重亦不易觸犯禁忌。糖果亦可作為輔助祭品，有民間傳聞拜財神可備甜食，因財神喜甜。

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

陳定幫師傅還太歲/還神2025攻略：太歲符正確處理方法

年初攝太歲所得的太歲符，通常建議於年終還神或還太歲時與太歲衣一併火化。若無法返回原廟，亦可諮詢其他廟宇或選擇合適地點化掉。

圖片來源：getty images

陳定幫師傅還太歲/還神2025攻略：還太歲3大禁忌

進行還太歲與還神時，需避免這3大禁忌。首先，切勿帶著怨懟或責怪的心態還神，不僅對神明不敬，更會讓自己陷入負面循環，吸引更多壞事發生 。第二，年初攝太歲時領取的太歲符絕對不可扔進垃圾桶或沖入馬桶，這是嚴重褻瀆行為。最後，祭品並非愈豐盛愈有誠意，不同神佛對葷素要求完全不一樣，例如佛教一向強調慈悲與不殺生，必須以素食為主，千萬不要亂買葷食，應先查明該神明的祭品習慣。

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

即看陳定幫師傅完整影片：

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping