還是 Apple 你最好？據報 iPhone 17 系列暢銷擔大旗成雙 11 手機市場中「最大贏家」

11 月除了 Black Friday 可以給大家有藉口消費一番之外，之前的「雙11」應該也有不少朋友趁機入手心儀已久而且當時做優惠的產品，手機就是其中之一。今年有不少旗艦手機推出，但原來有報告顯示雙 11 期間 Apple iPhone 17 系列需求強勁，更指一款機撐起近月中國手機市場的銷售增長。

據數據調查機構 Counterpoint Research 發表的報告顯示，在 iPhone 17 系列的推動下，今年中國雙 11 期間智能手機銷量年增 3%。報告指雖然中國的經濟疲弱引致消費者謹慎消費，但 iPhone 17 系列需求強勁，佔了整個雙 11 期間所有智能手機銷量的 26%，如撇除iPhone 17 系列，市場銷量反而會下滑 5%，足見 Apple 撐起近月中國手機市場的銷售增長。報告表示許多消費者在今年較早前已利用補貼政策提前購買手機，加上各品牌推出多款旗艦機種，消費者軸慎選擇下反對出貨量造成負面影響。報告提到 HUAWEI Mate 80 發表時間比雙11期間遲了兩星期，因此於主要品牌中出現最大跌幅，而小米則因 Xiaomi 17 系列提前發表，將銷售高峰期推前一個月，加上舊款機型銷售表現疲弱，使其銷量比同年下降 11%。

