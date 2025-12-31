2025還神/還太歲吉日吉時懶人包！冬至前未完成？一文睇清步驟、祭品禁忌與注意事項｜龍震天師傅

來到2025年尾又是蛇年還神的時候，傳統上會在冬至（即12月21日前）完成。若然錯過了冬至，還是有一些日子、吉時可以參考！邀請龍震天師傅來分享拜神/還神的相關注意事項，拜神/還神/攝太歲的日子、吉時、步驟、注意事項一次過了解，祝各位送蛇迎馬，有更好的發展！

1. 還神有吉日吉時嗎？有禁忌嗎？

吉日選擇： 傳統上，冬至前（即12月21日前）必須完成還神；若錯過冬至， 最遲也要在立春（2026年2月4日）前完成 ；至於吉日可看通勝，心誠則靈，還神選吉日並未有其它儀式那樣講究。

吉時： 一般選擇上午9時至下午1時，陽氣正盛之時最佳，避免在日落後還神。

禁忌：當天不直穿著太過暴露的衣服，代表向神靈尊敬。

2. 如去年拜神（無特別借庫，有拜神/買風車）需要還神嗎？

需要的，因為玄學講究「有借有還，有祈有報」，也代表是對神明的信任及尊敬；即使沒有正式「借庫」，但凡年初曾入廟祈福，攝太歲，求籤或購買轉運風車，年尾都應回到該廟宇還神，以示誠心與禮貌；若無時間去原廟還神，也可在家中拜一拜也可以。

3. 如犯太歲想攝太歲的話，有什麼步驟、特別事項？

立春（2026年2月4日）後可以開始攝太歲。

步驟：簡單一點就可以到家裏附近的太歲廟攝太歲，廟祝會給你所需用品，也會引導你一步步去做；儀式如下：

購買太歲衣包，在太歲帖上寫上自己姓名及出生年份。 先拜當年值年太歲（丙午太歲為文哲大將軍）。 再拜自己出生年份的本命太歲。 最後拜其餘五十八位太歲（統稱「拜大歲」）。 將太歲衣化掉。 求取「太歲符」帶在身上保平安，可以放在銀包之中，確保全年行好運（年底需化掉）。

特別事項：攝太歲時心情要平靜，衣著端莊，不可穿破洞牛仔褲或過於暴露。

