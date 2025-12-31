《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
2025還神/還太歲吉日吉時懶人包！冬至前未完成？一文睇清步驟、祭品禁忌與注意事項｜龍震天師傅
來到2025年尾又是蛇年還神的時候，傳統上會在冬至（即12月21日前）完成。若然錯過了冬至，還是有一些日子、吉時可以參考！邀請龍震天師傅來分享拜神/還神的相關注意事項，拜神/還神/攝太歲的日子、吉時、步驟、注意事項一次過了解，祝各位送蛇迎馬，有更好的發展！
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
1. 還神有吉日吉時嗎？有禁忌嗎？
吉日選擇：傳統上，冬至前（即12月21日前）必須完成還神；若錯過冬至，最遲也要在立春（2026年2月4日）前完成；至於吉日可看通勝，心誠則靈，還神選吉日並未有其它儀式那樣講究。
吉時：一般選擇上午9時至下午1時，陽氣正盛之時最佳，避免在日落後還神。
禁忌：當天不直穿著太過暴露的衣服，代表向神靈尊敬。
2. 如去年拜神（無特別借庫，有拜神/買風車）需要還神嗎？
需要的，因為玄學講究「有借有還，有祈有報」，也代表是對神明的信任及尊敬；即使沒有正式「借庫」，但凡年初曾入廟祈福，攝太歲，求籤或購買轉運風車，年尾都應回到該廟宇還神，以示誠心與禮貌；若無時間去原廟還神，也可在家中拜一拜也可以。
3. 如犯太歲想攝太歲的話，有什麼步驟、特別事項？
立春（2026年2月4日）後可以開始攝太歲。
步驟：簡單一點就可以到家裏附近的太歲廟攝太歲，廟祝會給你所需用品，也會引導你一步步去做；儀式如下：
購買太歲衣包，在太歲帖上寫上自己姓名及出生年份。
先拜當年值年太歲（丙午太歲為文哲大將軍）。
再拜自己出生年份的本命太歲。
最後拜其餘五十八位太歲（統稱「拜大歲」）。
將太歲衣化掉。
求取「太歲符」帶在身上保平安，可以放在銀包之中，確保全年行好運（年底需化掉）。
特別事項：攝太歲時心情要平靜，衣著端莊，不可穿破洞牛仔褲或過於暴露。
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
羅淑佩相信不辦煙花匯演 仍能藉光影匯推廣香港
【Now新聞台】今年除夕倒數改為在中環遮打道舉行音樂光影表演。文體旅局局長羅淑佩稱，參與光影匯的有不同商業大樓，加上終審法院等地標，相信即使不辦煙花匯演，仍能藉光影匯推廣香港。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「今次的光影匯是全新的，因為如果大家由12月10日開燈至今，每晚見到的都是聖誕快樂、聖誕歌等，倒數時我們全新做過一個新的光影匯。我們在倒數後會有3分鐘的全新音樂、全新編排及新的感覺。在這幾個大廈裡相信外媒一見到時展示出來是『香港沒搞錯，一定認到』。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜屯門29歲男子墮樓亡 胞弟報警惜太遲
今日(29日)早上8時25分，警方接獲一名男子報案，指發現其兄長倒臥在屯門青山公路－新墟段11-17號平台。 人員接報到場，該名29歲姓林事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
2026年星座x血型x生肖運勢！「576個組合」終極運勢排行榜，天蠍座佔Top10六個位置
2026 年來了！想知道自己在未來一年的運勢走向嗎？日本流行的「最強運勢組合」掀起話題，結合了 12 星座、12 生肖以及 4 種血型，共計 576 種不同的命運組合進行大排行。今年最引人注目的，莫過於天蠍座的強勢崛起！在運勢最高的前 10 名中，天蠍座佔了 6 個席次，趕快翻開清單，看看你的組合排在第幾名！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限30/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、OREO 旋風威化 $5、鯖魚 $18/2包！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入
長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。 目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有am730 ・ 18 小時前
美國推動俄烏和平協議期間，俄軍戰死人數創下記錄
BBC穆拉特·穆卡舍夫在被判處十年監禁後簽約加入軍隊。 BBC的分析顯示，過去十個月，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的戰死人數比2022年全面入侵開始以來任何時期都要多。 美國總統特朗普在2025年推動和平進程之際，俄羅斯公佈的士兵訃告比前一年增加了40%。 BBC已確認總共近16萬名在烏克蘭戰場上陣亡的俄方人員姓名。 自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona以及志願者團隊一直在統計俄羅斯戰爭的損失。我們有一份名單，列出能透過官方報告、報紙、社交媒體、新紀念碑和墓地來確認死亡的人員。 實際死亡人數被認為還要高得多，而軍事專家認為我們對墓地、戰爭紀念碑和訃告的分析可能僅代表總數的45%至65%。 這意味著俄羅斯死亡人數可能在24.BBC News 中文 ・ 16 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 16 小時前
與彩豐行「10億老闆」分手｜港姐陳庭欣由警察宿舍、啟晴邨住到九肚山月租10萬獨立屋｜開箱同屋苑租盤
娛樂圈又一段長情戀告終——2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）日前承認，與擁有約10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）已分手兩至三個月。二人拍拖約八年，早前Toby被拍到缺席男友生日並稱「結婚非人生Top 5」，隨即掀起情變猜測。閱讀更多：謝霆鋒淺水灣怡峰三房單位11萬租出 回報僅1.6厘低過滙豐定期｜同款單位叫價9,900萬 賣幾多粒「鋒味咖啡」先夠錢買？「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓據媒體報導，陳庭欣為家中獨生女，父親任職警察，在黃竹坑警察宿舍長大，父親退休後獲派公屋，一家三口居於九龍灣啟晴邨約300平方呎的單位，直至加入娛樂圈早期，陳庭欣仍居於上址。與楊振源交往後，陳庭欣最初住在男友名下的天璽單位；該天璽單位在2021年推出市場出租，當時月租約7.2萬元，直至上月換租客，租金水平仍與四年前相若。2021年，二人搬入沙田九肚山澐灃、一幢月租約10萬元的洋房，有指該洋房樓實用面積約3,000平方呎，採四房間隔，連特大車庫及逾400平方呎花園、逾630平方呎天台。陳庭欣經常於社交平台上載愛犬與鸚鵡的生活短片，使屋內環28Hse.com ・ 16 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 18 小時前
71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話
現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
攞「A」！阿仙奴炒維拉四個一皮
【Now Sports】阿仙奴在該隊2025年最後一場英超發揮出色，以4:1大炒來訪的阿士東維拉，以絕佳戰績完成今年賽事，在榜首放領6分。now.com 體育 ・ 3 小時前
玉桂狗焗爐之亂｜遊日港人狂中一番賞頭獎！竟成為「甜蜜負擔」？苦主齊呼「求帶走」
赴日旅遊，不少人都愛挑戰「一番賞」，近日卻因為一個「玉桂狗焗爐」變成港人旅程中的「甜蜜負擔」。近日，不少香港旅客在社交平台分享自己「幸運」中獎的經歷，卻發現這份頭獎竟是個難以帶走的龐然大物，掀起一場網絡熱話。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美國制裁失效？美國前商務部長再談華為：兩屆美國政府都未能壓制
美國前商務部長雷蒙多指出，華為等中國企業在中國政策扶持下實現晶片技術突破，揭示美國對中制裁效果有限。專家分析此舉將促使美國重新評估對中科技策略。鉅亨網 ・ 20 小時前