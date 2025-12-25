邊位天后變裝扮聖誕怪傑？

【on.cc東網專訊】加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）2022年自揭患上罕見「僵硬人症」停工，不過她今年聖誕大花功夫，變裝扮成加拿大男星占基利（Jim Carrey）2000年電影《聖誕怪傑》（How the Grinch Stole Christmas）中的綠毛怪物主角，於社交網站分享搞笑短片，留言表示：「平安夜？唔使旨意……」

她坐在聖誕樹旁邊椅子上，抱住小狗變聲表示：「啲人咁趕先邀請我嚟真係大膽。就算我想去，我都冇期！4:00 — 練聲。4:30 — 叫醒我啲細路。5:00 — 解決世界糧食危機。唔好話畀人聽。5:30 — 健身。6:30 — 同我食晚餐。我唔可以再取消！7:00 — 同創意搏鬥。我已經排滿期！當然，如果我將創意推到9:00，我仲有時間瞓喺床上不停睇手機短片。或者我可以就咁簡單祝大家聖誕同新年快樂……悶死！」之後她開金口，清唱自己於1996年翻唱的美國唱作歌手Eric Carmen名曲《All by Myself》。

