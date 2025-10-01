邊佑錫帶來韓風新體驗！Discovery Expedition 香港首店正式登陸 K11 MUSEA

又有新的韓國品牌來香港了！這次是擁有人氣偶像邊佑錫作為全球品牌大使的 Discovery Expedition，剛剛在尖沙咀 K11 MUSEA 開設了香港第一間旗艦店。這個主打「Tech for Lifestyle」理念的韓國生活品牌，承諾為香港的都市冒險家帶來集科技感、功能性與美學於一身的運動休閒服飾。









韓流新勢力進駐香港

Discovery Expedition 的香港進駐標誌著品牌國際版圖的進一步擴展，繼中國、日本及東南亞市場後，香港成為品牌最新的據點。品牌大使邊佑錫完美詮釋了 Discovery Expedition 的核心精神：自信、型格與真我個性，重新定義都市機能服飾的可能性。

香港旗艦店採用流線型建築設計，營造出充滿靈感的「探索」氛圍，完美呼應品牌的「Tech for Lifestyle」理念。整個店內空間以品牌口號「The World is Just Awesome」為設計主題，邀請每位熱愛生活、敢於追夢的顾客化身「DISCOVERER」，在這裡發掘屬於自己的穿搭靈感。





必搶韓國熱賣系列

旗艦店精選了多個人氣系列，將韓國最受歡迎的單品直送香港 。BERTEX® 防水防風功能外套系列採用型格立體剪裁與三層式透氣防水物料設計，提供雙重防護，男女款式均有不同長度選擇。

最受注目的是邊佑錫同款王牌羽絨外套，這件長期斷貨的王牌單品採用中性設計，配備防潑水外層、防靜電內裡，並填充高級 80/20 歐洲鵝絨，是秋冬必備的保暖之選。





針對香港天氣特別設計的 COOLMAX® 涼感配飾系列，包括科技涼感鴨舌帽與輕便背包側袋，專為香港的都市生活而設，是行山或逛街的實用好物。





香港獨家開幕優惠

為慶祝香港旗艦店開幕，品牌推出了多項獨家優惠，由 2025 年 10 月 1 日至 31 日期間，參與「Globe Campaign Promotion」活動就有機會贏取目的地任選的來回機票及其他驚喜禮品，詳情將在官方 Instagram 公佈。

凡於旗艦店登記成為會員並購買任何產品，即可獲得邊佑錫簽名相片卡一套，數量有限，送完即止。另外，店內還有香港旗艦店限定 T-shirt，印有香港天際線設計，採用舒適鬆身剪裁，為衣櫥增添獨特收藏。