邊圭祐眼神兇狠觀眾腿軟！ 仙台打燈工變身國民男神！

渡邊圭祐眼神兇狠觀眾腿軟！ 仙台打燈工變身國民男神！

大學後台打燈的男孩意外變身演員

半夜追日劇的夜貓子們，有沒有遇過那種男星，身高一八二、氣質神秘，但笑起來又超暖的？渡邊圭祐就是這種讓人一看就移不開眼的傢伙～1993年11月21日出生在仙台，今年32歲

大學時本來只是在學園祭幫忙打燈，結果被選美比賽的評審盯上，直接被拉去當模特兒，

2018年第一次試鏡就中了《仮面ライダージオウ》的ウォズ，業界直接給他取了「灰姑娘男孩」的綽號，簡直命中注定啊😂。

ウォズ黑袍一穿，直接圈粉無數

一出道就演那個神祕的黑袍ウォズ，變身仮面ライダーウォズ的時候，特攝迷整個沸騰，後來還有補完計劃，粉絲從那時候就死忠到底。

2020年跳到《恋はつづくよどこまでも》演仁志琉星，那個溫柔帶點壞的醫生，跟佐藤健搶上野樹里，

劇一播完網上到處是「琉星醫我也可以」「天堂製造這對太香了」，直接讓他從特攝圈跨到戀愛劇圈，路人緣大爆發。

從大河貴族到財閥復仇，什麼戲路都行

轉型完全沒卡關！《MIU404》裡的輔佐官冷靜又有型，《光る君へ》演藤原頼通，穿和服站在道長旁邊氣勢完全不輸，粉絲笑說「靠通大人眼神好兇」「貴族味太重了」。

2025年直接扛起《財閥復讐 〜兄嫁になった元嫁へ〜》男主角，演那個滿腦子復仇的財閥少爺伊勢由貴也，劇照一出大家刷屏「這眼神要殺人」「復仇戲我已經準備好追了」～

電影也沒少，像《沈黙の艦隊 北極海大海戦》、《女神降臨》系列，跨螢幕大銀幕玩得很開心。

社群留言區永遠在燒

他的X @w_keisuke93 十二萬多追蹤，Instagram @keisuke_watanabe_official 二十七萬，每次STAFF丟張工作照或日曆預告，下面直接變讚美現場～

粉絲常喊「圭祐的身高差太犯規」「從ウォズ一路追過來，永遠的神」，2025年在台灣拍的個人カレンダー「Yes, We promise.」一曝光，

大家搶著說「旅行風超好看」「每張都想撕下來當桌布」，粉絲見面會消息一出更是瘋傳「票一定要搶到」「仙台男孩的親切感真的愛死了」。

私下就是個超愛家鄉的普通帥哥

雖然螢幕上總是高冷，但他其實超接地氣！當宮城絆大使，偶爾回仙台投個始球式，就算球彈地還是被粉絲說「ワンバウンド也好可愛」，

2025年還特地飛台灣拍日曆，辦簽名會加線上聊天會，粉絲搶到手軟～他分享的日常小事，從棒球到生活瑣碎，都讓人覺得這帥哥不只遠看養眼，近看更好親近。

Japhub小編有話說

寫完渡邊圭祐這篇，小編自己都忍不住去翻了他的台灣日曆預覽了～從大學後台被挖角到現在多部主演，他用實力和身高默默征服大家啊！

新朋友建議從《恋つづ》或《ジオウ》開始追，老朋友就繼續守著《財閥復讐》等新劇，未來肯定還有更多好戲。

一起挺這位仙台出身的高個子帥哥啦～你最愛他演哪個角色？留言來聊聊吧！⚾