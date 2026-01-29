邊境沙皇霍曼：不會「放棄」移民掃蕩行動

（法新社明尼阿波利斯29日電） 美國總統川普的邊境事務主管霍曼（Tom Homan），今天矢言將繼續在明尼阿波利斯打擊非法移民，但表示正在制訂一項「減少」當地聯邦執法人員數量的計劃。

霍曼在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）向記者表示，「我們將確保採取針對性的執法行動」，「我們絕非放棄任務，而是要以更聰明的方式執行。」

「川普總統希望處理這件事，而我會把它解決。」

有「邊境沙皇」之稱的霍曼，呼籲明尼蘇達州居民冷靜，不要再對執行移民掃蕩的聯邦探員，發表他所稱的「仇恨言論」。

廣告 廣告

明尼阿波利斯數週來已被示威籠罩，民眾反對大規模逮捕無證移民。2名抗議掃蕩行動的美國民眾遭聯邦探員槍殺身亡。

霍曼在他首次記者會上語帶和解，這與先前負責現場、如今已被撤換的邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）指揮官博維諾（Gregory Bovino）形成強烈對比。

霍曼說：「我交談過的每一個人都同意，社區安全是最重要的。」

他表示：「這項任務將因我們的內部調整而改善。川普總統和我，以及政府其他人士，都認為有些方面確實需要改進。」

「這正是我來此的目的」，霍曼補充說。

霍曼強調，任何違反行為準則的聯邦人員，「都將嚴加對待」。