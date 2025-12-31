焦點

邊玩遊戲邊單手補充營養！熱帶能量口味的「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0」開箱評測

天氣正式轉冷，正是在溫暖家中玩遊戲的絕佳時節。
但是，專心遊玩時總會不小心忘記吃飯或覺得麻煩對吧？
最適合這類玩家的，就是由森永製菓販售的「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0
能不影響專注力、不弄髒手，單手快速美味地補充能量，真是太棒了…！
接下來將開箱評測這款最適合年末年初遊玩的電競果凍！

「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0」開箱評測！

電競PC(左)與電競椅(右)的設計
電競PC(左)與電競椅(右)的設計

in果凍系列在in果凍遊戲部中，被職業電競戰隊選為營養補給品，是即使在遊戲中也能輕鬆補充能量與營養的超優秀產品。

其中，「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0」據說是專為玩家打造的果凍。
究竟什麼是針對玩家的設計呢？那就是…

  • 添加維生素A與GABA

  • 增添能量飲料風味的熱帶能量口味

  • 包裝設計採用6種電競設備圖樣

…也就是說，從營養、口味到外觀都為玩家貼心設想。

在意的營養成分標示

多種營養濃縮於一包
多種營養濃縮於一包

檢查營養成分標示。
每包(180g)的成分為…

  • 熱量: 210 kcal

  • 蛋白質: 0 g

  • 脂肪: 0 g

  • 碳水化合物: 52.4 g

  • 鹽分: 0.24 g

  • 菸鹼酸: 13.5 mg

  • 泛酸: 3.3～19.1 mg

  • 維生素A: 867 μg

  • 維生素B1: 1.4 mg

  • 維生素B2: 1.3 mg

  • 維生素B6: 1.2 mg

  • 維生素B12: 1.9～5.5 μg

  • 維生素C: 126 mg

  • 維生素D: 5.2～15.2 μg

  • 葉酸: 278～730 μg

  • γ-胺基丁酸 (GABA): 28 mg

…不僅能充分攝取能量，還包含多種維生素！
能感受到對容易營養不均衡的玩家的貼心考量。

因含有維生素A， 懷孕三個月內，或計畫懷孕的女性請注意避免過量攝取 ，此外 幼童請避免食用本品 。

「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0」實際試喝！

試著開封
試著開封

現在就來開封「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0」！

與玻璃杯相配的顏色
與玻璃杯相配的顏色

倒入玻璃杯中，立刻飄散出熱帶的香氣。
顏色是鮮明的霓虹黃，光看就能獲得元氣。

喝起來…芒果風味中也能感受到能量飲料的口感，名副其實的熱帶能量口味！
帶有甜味卻不膩，像甜點飲品般順滑好入口。
也很適合在遊戲間感到疲倦、需要補充糖分時飲用。
經過改版，內容量也從150g增加至180g，能滿足些許飢餓感。

將玩家所需濃縮於一身的理想電競果凍「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0」，可於Amazon.co.jp獨家購買。
因是人氣商品，請記得時常查看。

想囤貨在冰箱裡
想囤貨在冰箱裡

今後，不妨試著一手拿著可靠的夥伴「in果凍 GAMING JELLY ver.3.0」享受遊戲時光吧。

