邊界衝突進入第2週 巴基斯坦：擊斃20名阿富汗士兵

（法新社阿富汗史賓波達克15日電） 巴基斯坦與阿富汗的邊界衝突進入第2週，巴基斯坦軍方發表聲明說，今天黎明在西南邊界與阿富汗塔利班（Taliban）的衝突中，擊斃約20名塔利班。

根據巴基斯坦軍方聲明，在靠近阿富汗史賓波達克（Spin Boldak）地區的西南邊界1個哨所，塔利班發動卑劣襲擊，在擊退他們的過程中，擊斃約20名塔利班，另有多人受傷。

聲明還表示，在前一晚西北邊界的衝突中，約有30名塔利班及其附屬的武裝分子據信遭到擊斃。

廣告 廣告

在阿富汗史賓波達克地區，當地訊息部門發言人告訴法新社，阿富汗與巴基斯坦今天黎明爆發新一輪邊界衝突，造成15名阿富汗平民死亡、數十人受傷。塔利班表示，有「2至3名」戰士喪生。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）指控巴基斯坦軍隊「再次」使用輕重武器對該地區發動攻擊。

上週阿富汗境內發生多起爆炸事件（其中兩起發生在首都喀布爾），這些爆炸案被歸咎於巴基斯坦發動，導致兩國之間的暴力衝突情勢急遽升高。

作為報復，塔利班政府對南部邊界沿線多個地區發動攻勢，巴基斯坦誓言將作出強力反擊。

雙方於週末均通報有數十人傷亡，今天黎明時分致命衝突再度爆發。

這波暴力升溫正值兩國關係因安全問題而緊張之際。

巴基斯坦指控阿富汗庇護由巴基斯坦塔利班運動（TTP）領導的武裝團體，但喀布爾否認。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）在國會表示，多次試圖說服阿富汗塔利班停止支持TTP 的努力均告失敗。

巴基斯坦指控TTP─該組織在阿富汗接受戰鬥訓練，並宣稱與當地塔利班共享相同意識形態─自2021年以來已殺害數百名巴基斯坦士兵。