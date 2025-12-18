邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結

【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特務身份而要與熊尚善分開，並需喬裝成女人與熊尚善相見，但女裝「潮偉」並非由袁文傑親自上陣，而是找來一直被指與他撞樣的邢慧敏。

邢慧敏（Sharon）憑2022年香港小姐競選獲得「友誼小姐」而入行，自參選時就一直被人揶揄樣子像男人，尢其指她長得像袁文傑，連袁文傑本尊都回應過，笑言兩人長得像，可能是失散兄妹。近日Sharon在社交平台晒出《愛．回家》劇照及兩人的合照，並寫道：「我記得選香港小姐的時候，很多人都說我跟袁文傑前輩很像樣，有機會可以讓我們演一下兄妹甚麼的，相隔三年，機會來了飛雲，在劇集裏，我扮演他易容後的女子樣子，這次同框的時刻讓我感受到了一種奇妙的連結，大家覺得我們像嗎？」高EQ獲網民大讚她大方得體。

