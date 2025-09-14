食安中心呼籲回收韓國Orion蛋糕 疑因有霉菌
那有不考的理由？免費即可考 Google Gemini AI 應用能力證書，簡單獲取 AI 導師認證
只需用 Gmail 帳號就可註冊，任何人都能自由報考。
AI 對我們日常生活的影響愈來愈大，因此小編除了要學習如何運用 AI 之外，也會找些課程去上，甚至考核一些資格，方便日後不同工作。最近 Google 就於 Google for Education 中推出針對教育工作者的生成式 AI 認證 Gemini Certification for Educators，讓對 AI 有興趣的朋友考取官方認證，而且完全免費。
Google for Education 推出的 Gemini Certification for Educators，是專為教育工作者和有興趣學習 AI 的人士而設的能力認證，其重點在於測定個人對Google 不同 AI 功能與工具的理解，以便在教學上好好運用不同的 AI 功能，例如是否有能力讓 AI 生成更符合要求的回應，或有效地運用 Gemini 去提升工作與教學效率等。Gemini Certification for Educators 最重要一點是完全免費，只需用 Gmail 帳號就可註冊，任何人都能自由報考。整個考核共有37 條選擇題，全英文作答，答對 80% 題目就及格。考試及格後 Google 就會發送確認電郵，內附下載證書的頁面連結，而證書有效期為兩年。想知道自己對 AI 的瞭解達到什麼程度？是否可以好好運用 AI 達致自己的目標？不妨去考考這張證書，看看自己的能力。
