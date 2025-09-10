那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷

內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。

更爆是二人飲飽食醉後，長髮美女扶實腳步浮浮的孟桐離開，見孟桐此時已飲到面紅紅，心情更加亢奮，然後坐上私人座駕後座，直奔那英別墅繼續下半場。有網民即留言：「不是吧，踩到上心口！」、「這邊吃這邊拉屎！」

有指驚爆出軌當日，那英正身處倫敦陪伴女兒留學。事件曝光後，有不少網民提到其實孟桐並非首次陷入出軌傳聞。有指他早於2022年曾被拍到與年輕女性舉止親密，當時那英方曾透過律師發聲明，稱報道涉嫌侵犯名譽權，但聲明不久後被刪除。

而孟桐接受內地傳媒訪問時，堅拒否認出軌：「當時是和眾人聚會，散場時因為自己腿傷被攙扶上車，加上都是街坊鄰居，住隔壁小區，就載予對方一程。」他對於聚會過程中缺乏分寸的互動感到抱歉，承諾今後會注意言行舉止，並會對惡意造謠的內容採取法律措施。

孟桐現年58歲，是北京知名酒吧創始人。1996年獲德國MBA學位後歸國。孟桐早年在北京大學周邊開設「解決」酒吧，嘗試低價經營策略並獲得成功。2006年底與那英在加拿大註冊結婚，婚後育有一女孟小桐。孟桐將那英與前夫所生之子高興視如己出，那英曾表示：「做過最英明的決定就是嫁給孟桐！」

在與孟桐結婚前，那英曾與昔日中國足壇招牌球星高峰相戀，兩人的感情始於1995年，2004年10月，那英產下了兩人的兒子高興，不過高峰在那英待產期間，被曝與酒吧歌手有染，且有私生子。最後，那英與高峰結束多年感情。

孟桐到酒吧消遣有美相伴。（圖：生瓜蛋子）

長髮女好進取，孟桐非常受落！（圖：生瓜蛋子）

打得火熱，十指緊扣。（圖：生瓜蛋子）

飲到腳步浮浮，女方翹實同孟桐準備下場。（圖：生瓜蛋子）

搭車離開。（圖：生瓜蛋子）