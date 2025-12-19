邦迪槍擊案 │ 逾千人重返恐襲現場 海中圍圈默哀展現團結決心

逾千名水上活動愛好者今早（19 日）雲集邦迪海灘，出海悼念五日前的恐怖襲擊。事件造成 15 人死 40 人傷。(Photo by Cameron Spencer/ Getty Images )

五天前，澳洲悉尼邦迪海灘恐襲造成十五人死。數以千計參加者今早（19 日）雲集慘劇現場，悼念死難者。他們或徒手游泳，或乘着滑浪板漂到海中心，然後圍一個圈，顯示團結的決心。恐襲至今，來自全球六十個國家的網上眾籌取得五百萬美元（港幣約 3,890 萬元），協助救人英雄及遇難者家屬渡過難關。

救人英雄獲 250 萬美元支援

悼念活動在清晨六時半開始，參加者在邦迪海灘北部集合，他們有滑浪者、泳手和獨木舟愛好者，各自用自己的方法去到海中心後，圍成一個圈，然後進行一分鐘默哀。參加者 Matt Douglas 說，每個人都走出來展現團結一致，這是身為社群一分子的自豪時刻。

本周日（14 日），一對父子在邦迪海灘持槍射殺一群正在慶祝猶太光明節的參加者，造成十五人死亡。海灘其後關閉至昨日（18 日），活動組織者 David Solsky 表示，他僅在 36 小時前發起活動，期望透過悼念，為社區的療傷過程作個開端。另一位參加者 Yosef Eichenblatt 亦希望，悼念活動可以帶來積極作用，戰爭仇恨、邪惡與黑暗。

慘劇發生後，來自全球六十個國家的七萬名捐款人，透過 GoFundMe 合共捐出超過五百萬美元，其中 250 萬美元（港幣約 1,945 萬元）用作支援制服槍手的救人英雄 Ahme al-Ahmed。他的手部亦中了兩彈，但得知捐款的消息時，還反問自己是否值得這些資助。他寄語大眾互相扶持，忘記一切壞事，繼續拯救生命。

活動中，參加者互相擁抱，為彼此療傷。S(Photo by Audrey Richardson/Getty Images)

邦迪海灘在周日（14 日）恐襲發生後一度關閉，至昨日（18 日）重開。 (Photo by Audrey Richardson/Getty Images)

參加悼念活動的人以滑浪板、獨木舟或徒手游泳方式，齊集海中心圍圈默哀。 (Photo by Audrey Richardson/Getty Images)

悼念活動今早（19 日）清晨六時半開始，有報道指人數逾千，場面壯觀。 (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)