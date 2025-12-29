邦迪海灘槍擊受難家屬 籲針對反猶執行全國調查

（法新社雪梨29日電） 澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）大規模槍擊案受害者家屬今天呼籲，應就反猶主義以及他們指控的警務、情報和政策失當，展開全國性調查，認為是這些失誤導致悲劇發生。

父子檔阿克拉姆（Sajid Akram）與納維德（Naveed Akram）被控犯下12月14日於雪梨邦迪海灘一場猶太光明節活動槍擊，造成15死、數十人受傷；當局形容這起事件是一起帶有反猶動機的恐攻。

共有17個受害家庭在公開信中呼籲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）「立即成立皇家調查委員會，調查澳洲反猶主義急遽升溫情況」，並檢視「導致邦迪海灘大屠殺的執法、情報及政策失靈」。

家屬們在信中說：「我們要答案，也要求解決方案。」

「我們必須知道，何以明顯的警訊被忽視，為何反猶仇恨與伊斯蘭極端主義能無限制地快速增長，以及日後應做出哪些改革好保護所有澳洲人。」

艾班尼斯則反對執行聯邦層級的調查，強調應立即採取行動，而非「多年後再等答案」。

他今天對媒體說：「是該推動所有必要改革的時候了。」