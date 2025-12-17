邦迪海灘槍擊案︱首批死者舉殯 疑犯被控 59 罪 菲律賓否認當地涉「恐怖分子訓練基地」︱多相︱Yahoo

Eli Schlanger 家屬俯身靠向靈柩，神情哀傷。 REUTERS/Hollie Adams/Pool

【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）針對猶太家庭的槍擊案造成 15 人死亡，部分死者家屬於今日（ 17 日）舉行首批葬禮；同日，警方就事件向其中一名涉案男子提出謀殺及恐怖主義相關控罪。另一方面，菲律賓政府回應指，未見證據顯示當地被用作「恐怖分子訓練」地點。

綜合外媒報道，周三在悉尼邦迪的一間猶太會堂外，民眾聚集送別在襲擊中身亡的 Eli Schlanger，他在周日遇害。Schlanger 的靈柩以黑色絨布覆蓋，繡有金色大衛之星，家屬在送別時痛哭。Schlanger 終年 41 歲，是 5 名子女的父親，最年幼兒子僅 2 個月大。

喪禮期間，施蘭格的岳父哽咽形容他是「最好的丈夫、最好的父親、最好的兒子」，並稱「沒有你的一天是不可能的」。澳洲總理阿爾巴內塞表示，Schlanger 在社區顯然深受愛戴，並向死者家屬致意。

截至目前，仍有 21 名傷者留醫，其中 1 人情況危殆，另有 4 人危殆但情況穩定，其中入職約 4 個月的見習警員 Jack Hibbert 在事件中頭部及肩部中槍，失去一邊視力。

猶太會堂展示了該宗槍擊案多名死者的相片 AAP/Mick Tsikas/via REUTERS

被控合共 59 項罪行

案件調查方面，警方指 24 歲疑犯納維德・阿克拉姆（Naveed Akram）被控合共 59 項罪行，包括 15 項謀殺、 40 項企圖謀殺，以及「作出恐怖主義行為」等控罪。警方又指， 50 歲的薩吉德・阿克拉姆（Sajid Akram）在現場遭警員開槍擊斃；納維德則中槍送院，曾陷入昏迷。

澳洲當局早前形容，兩名疑犯受「伊斯蘭國」意識形態驅使。另有報道提到，反恐人員相信兩人上月曾到菲律賓南部、被指與極端主義相關的地區，並可能接受軍事式訓練。

菲律賓被指「ISIS 訓練基地」

菲律賓政府周三就相關說法回應，總統府發言人指，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）強烈反對把菲律賓描述為「 ISIS 訓練基地」的說法，並稱未有證據支持「菲律賓被用作恐怖分子訓練」的指控，亦「沒有經核實的報告或確認」顯示涉案人士在菲律賓接受任何訓練。菲律賓移民部門則確認，兩人於 11 月 1 日入境，並前往南部達沃（Davao）。

菲律賓軍方同日表示，棉蘭老島（Mindanao）一帶近年武裝穆斯林組織勢力大幅削弱，自 2024 年初起未錄得恐怖活動或訓練行動；軍方亦指，若兩人只停留約 30 日，時間不足以學習顯著訓練內容。

