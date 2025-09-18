小食食譜｜邪惡小食 香脆芝士煙肉焗薯皮

半熟流心的溏心蛋是不能抗拒的誘惑。注意溏心跟糖心是有分別的，溏心意思是流心，如蛋煮半熟，蛋黃仍不凝固，稱為「溏心蛋」；糖心則是內裡是甜的。要想做到好吃的溏心滷蛋其實不難，關鍵就是：1.把握時間，水滾後要收細火計時；2.烚好便要即時過冷河讓其降溫，再用已放涼的滷水中浸泡，做好的蛋才入味又不老。即睇Yahoo Food製作日式醬油溏心蛋做法：

Yahoo Food ・ 1 天前