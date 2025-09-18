施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
小食食譜｜邪惡小食 香脆芝士煙肉焗薯皮
係回憶呀！中學時候同班同學去 PP Dax Ryan 食 lunch 至愛佢嘅焗薯皮，脆卜卜，加濃芝士，入口……嘩，勁滿足呀? 今日，終於食番呢個味道喇?
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
薯仔（細） 5－6個
車打芝士 1杯
煙肉粒 1細盒
蒜鹽 1／4茶匙
無鹽牛油 20克
蕃茜碎 半茶匙
鹽 1／4茶匙
蔥粒 適量
作法:
1 ：
薯皮內外掃上牛油溶液。將薯仔反轉放焗盤，用 200度火，先焗皮喺邊，焗15分鐘。然後反轉面嗰邊，焗多5分鐘，令邊皮都帶脆口。 喺薯皮內放入車打芝士碎及煙肉粒，多少隨自己喜歡。放回焗爐焗多5－7分鐘。 最後加上少少蔥粒。可以配上酸忌廉進食。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50729
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
脆香雞翼食譜│麥當勞脆香雞翼做法原來好簡單！咁樣整麵衣會脆
麥當勞脆香雞翼長賣長紅，不少人去M記，目的就是這個外脆內嫩的脆香雞翼。雖然它賣得不算貴，但如果想一次過的過足癮來享受這份美味，在家自製是比較經濟。脆香雞翼提前醃入味後，便要裹上混合麵衣，包上一層後再快速浸一下水去弄濕，然後再上一次粉，製造出反潮的效果，炸出來便會有那種不平滑的顆粒鬆脆口感，即睇如何製作麥當勞脆香雞翼：Yahoo Food ・ 1 天前
溏心蛋做法｜日式醬油半熟流心溏心蛋！零失敗烚蛋煮多久？原來有2個秘訣
半熟流心的溏心蛋是不能抗拒的誘惑。注意溏心跟糖心是有分別的，溏心意思是流心，如蛋煮半熟，蛋黃仍不凝固，稱為「溏心蛋」；糖心則是內裡是甜的。要想做到好吃的溏心滷蛋其實不難，關鍵就是：1.把握時間，水滾後要收細火計時；2.烚好便要即時過冷河讓其降溫，再用已放涼的滷水中浸泡，做好的蛋才入味又不老。即睇Yahoo Food製作日式醬油溏心蛋做法：Yahoo Food ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 2 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
打風｜天文台：星期四維持1號風球，周末間中有狂風驟雨及雷暴！另一呂宋熱帶氣旋威力比「山竹」強嗎？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台更新，表示一號風球會在星期四（18日）維持，並提醒大家，按南海東北部的熱帶低氣壓情況評估，星期五稍後驟雨增多，而週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，大家要帶遮出街啊！至於網民熱烈討論的另一呂宋熱帶氣旋，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 16 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 11 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 20 小時前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 16 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 21 小時前