邱垂正晤反華聯盟訪問團 商區域安全挑戰

【on.cc東網專訊】台灣陸委會周四（28日）發布消息，該會主委邱垂正周二（26日）與被大陸視為反華組織的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團會晤，討論區域安全挑戰、大陸對台複合性施壓等議題，共倡維持台海和平穩定現狀的重要性。

IPAC訪問團團長、英國下議員施志安在會上表示，IPAC成員已遍及43國，相當關注大陸在國際上的擴張作為。團員稱，該聯盟看清大陸欲重新詮釋聯大第2758號決議的意圖，並了解此舉將對台灣造成嚴重影響，因此在國際上積極為台發聲；另提到大陸AI技術發展可能成為新形態的資訊戰手法。

邱垂正表示，台灣致力維護台海和平穩定的現狀，也願意秉持對等、尊嚴的原則與大陸進行有意義的對話交流。面對大陸持續複合式極限施壓，台政府將持續以「四個堅持」捍衞主權，並落實「和平四大支柱行動方案」，堅持台灣的民主自由價值，同時加強國際合作，堅實友台能量。

