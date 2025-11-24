邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫

劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。呢場婚宴請到劉嘉玲梁朝偉夫婦之外，仲有鍾鎮濤、梁家輝、上山詩納、台灣女星關穎等飛到台北出席，星光熠熠到網民立即起底，原來係一場兩大家族嘅婚宴。

劉嘉玲梁朝偉同一對新人合照

劉嘉玲、梁朝偉和邱淑貞、沈嘉偉兩對夫妻現身台北婚宴。（圖／翻攝自劉嘉玲 微博）

首先，呢場婚宴喺台北頂級嘅寒舍艾美酒店舉行，已經可見一斑。新娘沈婷婷係邱淑貞老公、時裝集團I.T創辦人沈嘉偉嘅細佬沈建偉個女。至於新郎Justin就係富二代女星關穎嘅表外甥。Justin嘅爺爺係人稱「河南王」嘅富商王任生，佢由河南移居到台灣營商發跡後，再返回家鄉建立零售王國，身家一度超過20億美元，掌控東裕及丹尼斯百貨兩大集團。

廣告 廣告

新任老爺奶奶嘅王尚卿及蔡佳樺都出身喺台灣大戶人家

新娘爸爸沈建偉係I.T創辦人之一

周汶錡都有去飲

Justin父親係王任生次子王尚卿，母親蔡佳樺係台灣國泰集團創辦人蔡萬春嘅孫女。而關穎媽媽係蔡萬春個女，因此Justin同關穎係表親關係。婚宴地點寒舍艾美酒店，同時都係蔡家成員經營。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！