「港片女神」邱淑貞罕見露面！57歲凍齡美貌網友驚呼太逆天

（圖／取自上山詩鈉IG）

港星上山詩鈉(Anna)日前迎來61歲生日，雖然早已淡出幕前多年，但她的人脈依舊驚人，當晚聚會星光熠熠，好友們齊聚為她慶生，場面熱鬧不已！而當中最引起討論的焦點，莫過於久未在公開場合露面的女神邱淑貞，她一現身立刻成為全場矚目。

從現場流出的照片可見，劉嘉玲、梁朝偉、鍾鎮濤、杜德偉、曾志偉等演藝圈重量級人物都到場祝賀，齊聚在藍紫色鮮花蛋糕前合照，畫面堪比一場豪華版同學會。

（圖／取自上山詩鈉IG）

不過即便61歲生日的主角上山詩鈉依舊保持好狀態，但57歲的邱淑貞同樣光彩奪目，凍齡外貌更成為話題焦點！這位曾是港片女神代表的邱淑貞，雖然淡出演藝圈多年，但歲月幾乎沒有在她臉上留下痕跡，肌膚緊緻、身材線條依然完美，完全不像三個孩子的媽媽。

（圖／取自上山詩鈉IG）

事實上邱淑貞過去曾分享，平日飲食以清淡為主，特別注重「五色飲食法」，每天攝取不同顏色蔬果，像是蘋果、梨子、紅蘿蔔、奇異果等，並常打成果汁幫助排毒修身，同時養膚；她也堅持每天運動至少一小時，尤其愛靠走樓梯來維持身形，不僅雕塑下半身曲線，也能提升心肺功能，透過這些日常小習慣，比任何昂貴保養品都更有效。

（圖／取自沈月IG、翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書、取自edwardvoon74 IG）

這場生日派對因大咖雲集，再加上邱淑貞的驚喜現身，瞬間成為港娛圈的熱門話題，許多網友大讚：「邱淑貞一點都沒變！」、「女神狀態好驚人！」，更有人感嘆這畫面彷彿回到港片黃金年代，滿滿青春回憶。





