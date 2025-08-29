葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
「港片女神」邱淑貞罕見露面！57歲凍齡美貌網友驚呼太逆天
港星上山詩鈉(Anna)日前迎來61歲生日，雖然早已淡出幕前多年，但她的人脈依舊驚人，當晚聚會星光熠熠，好友們齊聚為她慶生，場面熱鬧不已！而當中最引起討論的焦點，莫過於久未在公開場合露面的女神邱淑貞，她一現身立刻成為全場矚目。
從現場流出的照片可見，劉嘉玲、梁朝偉、鍾鎮濤、杜德偉、曾志偉等演藝圈重量級人物都到場祝賀，齊聚在藍紫色鮮花蛋糕前合照，畫面堪比一場豪華版同學會。
不過即便61歲生日的主角上山詩鈉依舊保持好狀態，但57歲的邱淑貞同樣光彩奪目，凍齡外貌更成為話題焦點！這位曾是港片女神代表的邱淑貞，雖然淡出演藝圈多年，但歲月幾乎沒有在她臉上留下痕跡，肌膚緊緻、身材線條依然完美，完全不像三個孩子的媽媽。
事實上邱淑貞過去曾分享，平日飲食以清淡為主，特別注重「五色飲食法」，每天攝取不同顏色蔬果，像是蘋果、梨子、紅蘿蔔、奇異果等，並常打成果汁幫助排毒修身，同時養膚；她也堅持每天運動至少一小時，尤其愛靠走樓梯來維持身形，不僅雕塑下半身曲線，也能提升心肺功能，透過這些日常小習慣，比任何昂貴保養品都更有效。
這場生日派對因大咖雲集，再加上邱淑貞的驚喜現身，瞬間成為港娛圈的熱門話題，許多網友大讚：「邱淑貞一點都沒變！」、「女神狀態好驚人！」，更有人感嘆這畫面彷彿回到港片黃金年代，滿滿青春回憶。
看更多 CTWANT 文章
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！
蔡詩萍20歲女兒也太美！高顏值+高學歷 這位星二代才女基因超強大
六月曬素顏照竟被誤認是大學生！網讚：看起來比真實年紀小20歲！
其他人也在看
郭富城包遊艇出海玩 方媛着真絲睡衣8個月巨肚曝光
天王郭富城太太方媛依家懷有第3胎，早前就腹大便便出動送兩個囡囡開學，見其孕肚顯眼，上圍升Cup，不過四肢依然纖瘦，而且行動敏捷。巨肚瞞唔住，方媛索性公開懷孕保養，更表示依家懷胎8個月，仲帶一對愛女飛上海悠享假期時光，首晒三胎孕肚！東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
劉亦菲慶38歲生日「豪宅客廳意外曝光」！滿地禮物堆成小山 甜美慶生照曝光
8月25日，「神仙姐姐」劉亦菲迎來38歲生日，她在社群平台分享多張慶生照片，隨即引發關注。姊妹淘 ・ 1 天前
謝霆鋒和18歲兒子Lucas出遊！「插口袋走路」背影複製貼上 網笑：根本雙胞胎
近日，謝霆鋒和18歲大兒子Lucas（謝振軒）在迪拜度假的同框照掀起熱烈討論！父子倆不僅穿上同款紅色賽車服，在卡丁車場飆速較勁，動作默契十足，更被捕捉到黑衣、墨鏡、雙手插口袋的街拍畫面，神似度高到讓網友驚呼：「根本是雙胞胎！」姊妹淘 ・ 1 天前
汪明荃牛一「乖仔」黃宗澤有心 捧壽桃賀額娘甜在心
【on.cc東網專訊】藝人汪明荃（阿姐）前日（28日）78歲生日，正日那天，她與丈夫羅家英、好友和家人一起吃飯慶，更收到不少禮物、鮮花和利是，她於社交網發文表示：「78歲了，希望繼續精精神神，有氣有力。」阿姐當然有氣有力，因為她即將要為邵氏新劇《風華背後》拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
仙女下凡美照瘋傳！舒華古裝造型曝光
[NOWnews今日新聞]韓國女團i-dle成員舒華，以白皙肌膚與精緻五官擄獲大批粉絲的心。而近日，她趁工作空檔，到大陸江西景德鎮旅遊，還在27日於Instagram分享一系列體驗漢服的古裝照，興奮直...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
44歲阿嬌近照驚豔粉絲！穿比基尼「根本像24歲」 絕佳身材膚質靠3大秘訣養成
44歲香港女星阿嬌（鍾欣潼）近日在社群平台分享一組海邊度假照，身穿一套充滿夏日風情的純白比基尼，搭配海星髮夾，清爽又俏皮。儘管已44歲，她的肌膚依舊緊緻，腰身纖細，手臂線條也隱約透出健身痕跡，不少網友驚呼「根本像24歲」、「狀態超好」！姊妹淘 ・ 1 天前
超強女團KATSEYE性感上熱搜、GAP這件”長腿神器”超勸敗！Marimekko推水洗灰丹寧，洋裝&糖果包都超時髦
丹寧時代回來了！超強女團KATSEYE用GAP牛仔褲跳出全球話題全球超強女團KATSEYE、成軍不久就靠一首〈Touch〉打進國際，這次她們直接用丹寧穿搭刷新牛仔褲的存在感，把丹寧穿成「會跳舞的時尚宣言」！一條低腰牛仔褲＋幾個Pose，不只是造型，是一場新世代的態度表演。低腰褲性...styletc ・ 22 小時前
日本讓座給老人會被拒絕？他指「獨特禮儀」並不是不想坐！記得要問第二次。
博愛座衝突在台灣頻頻發生，居住在台灣的日本網紅下坂泰生近日分享了台日之間的文化差異，指出在日本電車上讓座給長者常會被拒絕，引起廣泛共鳴。他今天再度發文解釋，這可能是日本人特有的禮儀。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
日本餐桌上不可以做的事！有人給你夾菜時，女星愛紗警告「這行為」日本人超忌諱。
已在台灣發展長達24年的日本女星千田愛紗最近轉型成為日語教學者，同時透過社交平台分享日本文化的短影片。她日前發布了一段有關日本人用餐的「餐桌禮儀」，並特別提醒大家在日本人面前有一個絕對不能犯的錯誤，否則將嚴重冒犯對方。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
歐倩怡以註冊運動營養學家亮相HOYTV 分享囡囡曾因轉校情緒崩潰
一直被認為係模範夫妻嘅郭晉安與歐倩怡（Cindy）於去年無預警下宣布結束18年婚姻，離婚後二人寄情工作，簽約新經理人嘅歐倩怡重返幕前，以註冊運動營養學家身份為HOY TV拍攝《健康關注組》，近日在一次以嘉賓身份上節目分享如何開解女兒轉校後嘅焦慮情緒。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
人間有愛｜老闆娘突病倒昏迷，餐廳瀕臨倒閉！30名青少年自告奮勇，終助餐廳度過難關
人間有愛｜清晨5時半，天色尚帶點昏暗，大多數人依然沉醉在睡夢之中。但17歲的Acacia Kunkle已經準時抵達位於威斯康星州小城市Hudson的餐廳「Urban Olive & Vine」，有條不紊地準備一切，務求讓餐廳可準時開門營業。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：KARE11Medical Inspire 醫．思維 ・ 19 小時前
楊愛瑾走入童話世界 高炒自拍：美到窒息
【on.cc東網專訊】「餅碎」楊愛瑾（Miki）與富二代郭永淳結婚後育有一對仔女，婚後她亦淡出幕前，相夫教子，不時周遊列國，過住少奶奶生活。Miki最近到加拿大旅行，更走入如童話世界般的Joffre Lakes Park，穿上白色Top的幸福人妻，除了晒纖腰，更東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
大學開學秒變戰隊英雄？一之瀨颯的爆紅之路有多狂？
想像一下，你只是去參加大學開學典禮，結果被星探一把抓進演藝圈！😲 一之瀨颯（Hayate Ichinose），1997年4月8日生於東京的陽光男孩，身高179公分，Japhub日本集合 ・ 17 小時前
巴塞標天價 車仔求購費明盧比斯失敗
【Now Sports】《世界體育報》報道，車路士出5000萬歐元求購費明盧比斯，但所屬的巴塞隆拿隨即為此子標價9000萬歐元，而且據聞球員本人也不欲離隊。車路士突向費明盧比斯（Fermin Lopez）招手，報價5000萬歐元被巴塞隆拿拒絕，且回應指需要收到9000萬歐元，才會放這名從青訓營提拔的中場上「車」，基本上這個報價，等同將他列作非賣品。巴塞體育總監迪高和教練費力克，均視費明盧比斯為球隊未來計劃中的一部份。有指車仔雖然開出的合約，遠遠高過盧比斯在巴塞所享有的薪酬待遇，並且向他發出最後通牒，要在48小時內回覆他們，但限期已過，盧比斯與其代表並未有回應，估計此子已作出了留效巴塞的決定，放棄上「車」。另外，車路士之前有意收購萊比錫的進攻中場沙維施蒙斯也碰釘，被熱刺中途「截劫」，而這名22歲荷蘭球星據報決定加盟熱刺。now.com 體育 ・ 17 小時前
王菀之巡唱北京站「延期」後 深圳武漢站同告取消
【on.cc東網專訊】歌手王菀之（Ivana）今年初在紅館舉行《合體–王菀之演唱會2025》以紀念入行20周年，並訂於9月起在內地展開巡唱，然而，繼9月6日的北京站宣布因故延期後，原來連深圳場及武漢場也同告取消。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
畢業文嗆陳漢典 黃豪平自嘲《大熱門》倒店
[NOWnews今日新聞]《綜藝大熱門》今（28）日將正式播出最後一集，畫下12年的完美句點，節目元老之一的黃豪平昨日在臉書公開「諧星畢業致詞全文」，用一貫的冷幽默與辛辣吐槽，既感性又爆笑替節目收尾，...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
含淚比心暖送百杯奶茶 Angelababy解封復出
[NOWnews今日新聞]中國女星Angelababy（楊穎）因2023年觀賞BLACKPINK成員LISA的瘋馬秀，遭到中國當局封殺，演藝事業陷入近2年低潮，直到今年初才逐步解封復出，她27日首度出...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
進軍好萊塢出演《尚氣2》！許光漢親曝真相
[NOWnews今日新聞]男星許光漢終於在本月6日正式退伍，而他退伍後的首個活動，就是在今（29）日於香港大嶼山昂坪市集宣傳新電影《他年她日》。在受訪時，許光漢坦言回歸演藝工作還沒有真實感，但有既視感...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前