打風｜天文台評估需否周日晚上改發更高信號
邱淑貞二女兒沈日「21歲青春甜美風」不輸姊姊沈月！網驚豔讚：都是大美人
邱淑貞21歲的二女兒沈日（Ella）近日在社交平台分享旅行照片，以自然率性的風格引發網友熱議。她身穿細肩帶上衣、長髮隨性散落，跟媽媽邱淑貞、姊姊沈月比起來，又更多了一分清新隨性的自然風格，也令網友驚豔「幾個女兒都是大美人」、「自然又大方」。
沈日過去曾因14歲時穿吊帶裝而被批評「早熟」，如今她的穿搭風格則更顯輕鬆自然。部分網友認為她的五官更偏向父親沈嘉偉，形成獨特的颯爽清冷氣質，8月她與姊姊沈月合拍雜誌封面時，也以偏向中性的酷帥造型亮相，展現出獨特的個人風格。
目前沈月已在時尚圈漸漸活躍起來，沈日則從未明確表態是否會進軍娛樂圈，但她以自然不做作的態度逐漸累積好感度，若持續發展個人風格，也有望在時尚領域闖出一番事業。
延伸閱讀
57歲邱淑貞和「最美星二代」兩女兒出遊！ 母女合照讓網友驚嘆：三倍頂級顏值
其他人也在看
舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團
影后舒淇首度執導長片《女孩》，於9月4日在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，現場反響熱烈，觀眾起立鼓掌長達15分鐘。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊子璇綠色露肩晚裝亮相港姐決賽被讚似混血兒 網民：撞樣徐淑敏
莊子璇大晒多張靚相，又鼓勵佳麗們唔好將名次睇得太重，寫道：「美，從來不止一種模樣。有人愛玫瑰的艷麗，也有人愛百合的清雅——正是獨特，讓我們各自閃耀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港巧遇Angelababy！帶8歲兒買飲料「素顏白到發光」 母子同框互動暖心
近日，有網友在香港巧遇Angelababy帶著8歲兒子小海綿外出買飲料，母子互動溫馨，引發熱議。雖然Angelababy僅以休閒裝搭配棒球帽現身，素顏狀態依舊清爽自然，膚色白皙，明星氣場藏不住。姊妹淘 ・ 1 天前
日本民眾怒斥外國遊客，平時上班上課壓力已經很大，電車內還遇到這行為等同於霸凌他們
在日本這個旅遊勝地，交通工具當然是很重要的。然而，最近有日本當地民眾對於部分外國旅客在大眾運輸工具上的行為表示不滿和不適。Japhub日本集合 ・ 1 天前
曾被寵物店人士棄垃圾站不似貓形 義工救起大半年後完美重生
【動物專訊】去年12月17日，一隻奄奄一息不似貓形、全身皮膚嚴重發炎感染的貓貓，被人以手推車運到元朗大棠紅棗田村的垃圾站丟掉，幸運地有熱心人士及時發現，並聯絡了毛守救援將貓救起。在該被村民指為寵物店人士的遺棄者眼中，該貓貓只是一個用完即棄，已沒有生存價值的垃圾，但在義工眼中是十分重要的生命，經過獸醫醫治、義工悉心照顧下，她在大半年後已經完全恢復成一隻可愛美麗的貓貓，已改名為「紅棗」及獲得領養，重獲新生。 毛守Kent表示，去年底收到求助，一名男子在眾目睽睽下，以手推車將一個摺籠和一個裝貓的袋子遺棄在紅棗田村的垃圾站。若不是袋子旁有籠，熱心市民都不會上前了解和發現袋中的貓貓。他引述村民指該男子懷疑在旺角開寵物店，其家門外也有很多貓砂袋和貓糧袋，不知養了多少隻貓，有村民亦已報警，但未知最新跟進情況。 當時貓貓奄奄一息，而且全身皮膚感染，Kent形容當時難以辨認她是什麼動物。帶到獸醫診所後，發現貓貓皮膚感染嚴重，胰臟有問題，而且有貧血及營養不良，「她幾乎沒有一個指數是正常，醫生也想過放棄，但住院一個多月後，紅棗慢慢恢復。」 紅棗在義工悉心照顧下，變回一隻正常的貓，她估計只得3歲，十分愛對人撒香港動物報 ・ 1 天前
許瑋甯產後現身台北街頭 BB剛滿月就即刻開工
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與邱澤上月中在社交網公布BB出世，但原來BB已經滿月，兩人還向親友大派彌月禮盒。而許瑋甯近日亦已經復工，有網民在台北街頭偶遇她，當時許瑋甯身穿綠色厚身上衣配啡色長褲，正與工作人員交談，似在拍攝秋冬裝廣告。由於衣服鬆身，看不出身東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 1 小時前
湯水食譜｜節瓜黃豆粟米豬展湯 擊退冷氣病 皮膚唔再痕 驅除濕氣便便都靚啲
吹得冷氣多就有會冷氣病，唔同人有唔同嘅徵狀，有啲人就覺得個人好濕，但係皮膚就好乾又周身痕。今日同大家煲一個好簡單嘅節瓜黃豆粟米豬展湯，呢個湯可以除濕氣，可以幫皮膚補水唔再痕，輕易擊退冷氣病。 節瓜：生津止渴，解暑濕，健脾胃，通利大小便 黃豆：健脾利水、養血補虛、寬中益氣，解毒消腫；大豆異黃酮可以增強皮膚的屏障功能，幫助保持皮膚水分，防止水分流失 粟米：補中益氣、健脾和胃、利尿消腫 紅蘿蔔：含豐富β胡蘿蔔素，可以補血養肝、明目健脾、補益脾胃、潤肺除痰、滋陰養血、寧心安神Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
陳逸璇事業愛情遇挫折 發放正面訊息勉勵自己
【on.cc東網專訊】歌手陳逸璇（Jolie）去年轉成為獨立歌手，她早前曾透露於去年因事業與愛情上遇到很大挫折，情緒變得低落，幸得音樂令她找回人生喜悅和意義，使她鼓起勇氣，重新出發！Jolie日前網晒新相，穿上純白色大Deep V連身裙的她，走到海邊留倩影，大騷東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周冬雨5年內4度任國際影展評委 未出發先啟動了優閒Mode
【on.cc東網專訊】「三金影后」周冬雨近年主演電影之票房及口碑麻麻，不過，她在國際影展之地位，依然相當穩固，昨日（5日）更獲聖塞巴斯蒂安國際節主競賽單元邀請任評委，成為本屆評委名單中唯一的中國演員。這亦是她繼2021年上海國際電影節、2023年北京國際電影節、東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恒生(00011)推銀債優惠 網上認購可抽Apple Store禮品卡或金牌
恒生銀行(00011)表示，為方便長者於9月15日(星期一)開始認購第10批銀色債券，提供全方位線上線下認購渠道，並同時推出全部費用豁免優惠。恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「市場預期美國聯儲局很大機會在9月減息，現時客戶可透過優質債券鎖定較高收益率。新一批三年期的銀色債券提供3.85厘保證息率，對追求穩定收益的長者客戶具有一定吸引力。」恒生為認購銀色債券客戶提供以下費用豁免優惠，包括：•認購手續費•託管服務費•代收利息費•到期贖回手續費•提前贖回手續費•債券轉入費•債券轉出費此外，於網上認購銀色債券或相關投資產品的恒生客戶，可自動參加網上投資服務大抽奬，有機會贏取10000港元 Apple Store禮品卡(名額20個）或恒生財神金牌(五克)（名額10個）。恒生用戶可透過以下渠道辦理認購銀色債券：1.恒生Mobile App2.網上理財：透過恒生個人e-Banking遞交認購申請3.電話理財：透過由專人接聽的電話熱線2826 8866認購申請3；Prestige Private優越私人理財及Prestige優越理財客戶亦可致電其客戶經理進行電話認購4.分行遞交認購表格#銀債infocast ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
遇到直接嫁～最強「旺妻運」的4星座男！金牛男攜貴人帶旺另一半，「這位」堪稱最強賢內助又很寵老婆
每個女孩都夢想擁有一位完美的伴侶，共度幸福人生！今天，我們要來聊聊那些天生有著「旺妻運」的星座男，他們的責任感和顧家特質讓人羨慕不已～這些男人不僅在愛情上無微不至，還能讓妻子在事業上如虎添女人我最大 ・ 1 天前
威尼斯電影節︱郭富城為《日掛中天》打Call 與馮紹峰師徒重聚
【on.cc東網專訊】天王郭富城忙完新作《無名指》宣傳後，飛到意大利威尼斯感受水鄉氣息。原來他今次之行並非只有旅行咁簡單，原來他成為內地導演蔡尚君執導的劇情片《日掛中天》神秘助陣嘉賓，該片由辛芷蕾、張頌文以和馮紹峰主演，並入圍本屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 1 天前
太常飛日本？過海關突然被問「這句」愣住，專業網友教這樣回就可以了！
日本一直是台灣民眾喜愛的旅遊目的地，特別是日幣貶值期間，更吸引了大批觀光客。近日，一名網友在社群平台分享了自己每三個月就前往日本一次的經歷，並透露在通關時被問到一句話，讓他感到愣住。他詢問是否需要特別注意什麼事項，隨即引來許多網友的回應與建議。Japhub日本集合 ・ 1 天前