邱淑貞二女兒沈日「21歲青春甜美風」不輸姊姊沈月！網驚豔讚：都是大美人

邱淑貞21歲的二女兒沈日（Ella）近日在社交平台分享旅行照片，以自然率性的風格引發網友熱議。她身穿細肩帶上衣、長髮隨性散落，跟媽媽邱淑貞、姊姊沈月比起來，又更多了一分清新隨性的自然風格，也令網友驚豔「幾個女兒都是大美人」、「自然又大方」。

沈日過去曾因14歲時穿吊帶裝而被批評「早熟」，如今她的穿搭風格則更顯輕鬆自然。部分網友認為她的五官更偏向父親沈嘉偉，形成獨特的颯爽清冷氣質，8月她與姊姊沈月合拍雜誌封面時，也以偏向中性的酷帥造型亮相，展現出獨特的個人風格。

目前沈月已在時尚圈漸漸活躍起來，沈日則從未明確表態是否會進軍娛樂圈，但她以自然不做作的態度逐漸累積好感度，若持續發展個人風格，也有望在時尚領域闖出一番事業。

