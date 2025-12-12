邱淑貞、沈月母女同框「絕美顏值雙重暴擊」！ 網驚豔：像中兩次基因樂透

邱淑貞老公的胞弟日前舉行婚禮，原本是豪門喜事，卻意外引發「母女顏值大比拚」。24歲的沈月（Ayla）和57歲的邱淑貞同框亮相，讓網友熱議：「到底誰更美？」

57歲的邱淑貞狀態依舊亮眼，一身簡約黑裙配丸子頭，皮膚緊緻、氣色好，完全看不出年紀。這次出席婚宴，她的舉止依然自然大方，眉眼間仍能看到當年《賭神2》紅衣造型的風情，讓不少網友感嘆「經典的氣質確實很難取代」。

站在她身邊的24歲沈月（Ayla）同樣吸睛，香檳色抹胸長裙襯得膚色明亮、身形高挑，比例修長，五官精緻。近年她在時尚圈活動頻繁，既遺傳了媽媽的好條件，又多了年輕的冷豔氣場。母女倆並肩合影時，同款鵝蛋臉和高相似度五官超吸睛，還有人笑稱「基因太強，像中了兩次樂透」。

廣告 廣告

這張合照引發不同看法，有網友覺得沈月「更有現代感」，也有人支持邱淑貞，認為她的氣質和現在的狀態依然令人驚豔。但無論外界想法如何，母女倆私下關係親近，常以相似穿搭亮相，也因此吸引不少粉絲。

延伸閱讀

​57歲邱淑貞和「最美星二代」兩女兒出遊！ 母女合照讓網友驚嘆：三倍頂級顏值

翁虹17歲女兒被封「最美星二代」！甜美日常照讓網友驚了：顏值超越媽媽