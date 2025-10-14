不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
邱鋒澤「運動音樂」宣傳新碟 與百名跑友維港夜跑開汗水派對 香港站踩健身單車解鎖新歌
才子歌手邱鋒澤將於11月5日推出全新專輯《Lines》，專輯收錄8首中英文作品，以「Lines」為喻，象徵起跑線、終點線，以及一條條交織的人生跑道。承接專輯《Lines》的馬拉松式人生哲學，啟動的「Lines SWEAT PARTY」宣傳活動，繼台北、新加坡、吉隆坡之後，鋒澤日前來到香港，與100位跑友夜跑維港，又與38名參賽者踩著健身單車，為專輯內的新歌解鎖。
切合新專輯《Lines》，鋒澤選擇以「運動音樂」形式宣傳，日前來港與國際跑步團體MIDNIGHT RUNNERS合作，與一百名跑友一邊聽著鋒澤挑選的音樂歌單，一邊以喇叭播放，在維港夜景下在北角匯對出海濱夜跑，將街頭化作一場熱力四射的跑步派對。
做足熱身的鋒澤，當晚輕鬆完成5公里夜跑，途中又在東岸公園集體拉筋，投入非常。首次在香港夜跑，鋒澤興奮說：「從未想過能看到如此令人放鬆的美景，第一次在香港跑步，維港好美，有機會要跑第二次。希望大家一樣享受這段美好時光。」然後搞笑地說現在就要挑戰20公里，語畢隨即佯裝起跑，十分俏皮。
夜跑結束後的第二天，鋒澤於室內健身單車中心與38位參加者進行一場「Lines SWEAT PARTY」，考驗大家的速度與耐力。在經驗豐富的導師帶領下，鋒澤與眾人跟隨音樂節奏，進行多種騎行動作。40分鐘的「派對」絕不輕鬆，但在暗黑環境中搭配disco燈光，加上鋒澤精心準備的歌單，全場均被充滿活力的氛圍感染。為鼓勵眾人突破極限，鋒澤在每一站會挑選專輯中一首新歌解鎖，香港站他挑選了新歌《PARADE》，說：「之前在台灣、新加坡、馬來西亞播放的都是英文新歌，今天在香港播放的是中文歌，是專輯內的第八首歌，也是最後一首歌。」
