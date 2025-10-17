邵東3.4級地震 由採礦區塌陷引發

不論是3C產品或各類玩具，鋰電池幾乎無所不在。一旦混入一般垃圾或回收物中，若處理不當，便可能引發火災。英國新創公司 LionVision 研發出人工智慧（AI）系統，協助電器回收廠有效識別廢棄電池，除了能降低火災風險，還能回收有價值的金屬材料。 這套 AI視覺系統 透過鏡頭掃描輸送帶，一旦偵測到鋰電池或拋棄式電子菸，就會啟動氣流噴射裝置，將它們從廢棄物流中吹出分離。 非營利組織 Material Focus 分析指出，英國家庭每年丟棄約10.3萬公噸電器，家戶中更囤積高達8.8億件未使用物品，每年購買約11億件低價電子產品，例如耳機、充電器、拋棄式電子菸等，其中超過一半最終進入垃圾堆。當產品未被妥善回收時，等同損失價值約10億英鎊（約新台幣420億元）的貴金屬與關鍵材料。 值得注意的是，電子菸近年已成為快速消費型電器產品，英國每周約有800萬顆電子菸鋰電池被丟棄，導致回收廠火災頻傳，威脅公共安全。 支持者認為，若能加強前端分類與AI辨識，不僅能提升黃金、鈀金及磁性材料中稀土元素等貴金屬回收率，也能減少對進口原料的依賴。

Yahoo 國際通 ・ 23 小時前