邵東3.4級地震 由採礦區塌陷引發

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
其他人也在看
熱帶氣旋下周颱風級闖港 400 公里範圍 下周三最低 20 度｜Yahoo
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。Yahoo新聞 ・ 19 分鐘前
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
早晨天氣節目(10月17日上午8時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 4 小時前
普京指歐洲國家因政治壓力拒買俄能源
俄羅斯總統普京表示，俄羅斯需要建立從資源開採、加工到成品運輸的全面能源主權。普京在當地星期四出席俄羅斯能源周論壇。他指出，俄方正努力實現能源領域的技術領先，呼籲能源生產國之間開展不受制裁及外部壓力影響的全面技術合作。普京又說，能源關係重構是全球及俄羅斯能源領域發展面臨的挑戰，很多歐洲國家迫於政治壓力，拒絕購買俄羅斯能源，但俄羅斯依然是全球石油、天然氣、核能等能源生產大國。俄羅斯計劃鞏固在全球能源領域的領先地位，透過發展伙伴關係建立公平及可持續的全球能源發展模式。(BC)infocast ・ 5 小時前
黃昏天氣節目(10月16日下午6時) - 科學主任郭于庭
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 18 小時前
天氣報告｜大致天晴日間炎熱 最高氣溫約32度
【Now新聞台】本港今日(10月17日)天氣預測，大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。 展望明日大致天晴，日間酷熱。星期日北風逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣雨，氣溫顯著下降至21度左右，晚間部分沿岸低窪地區可能出現水浸。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
英國一周丟800萬顆電子菸鋰電池 AI偵測火災風險 還能回收黃金、稀土 潛藏利益達420億
不論是3C產品或各類玩具，鋰電池幾乎無所不在。一旦混入一般垃圾或回收物中，若處理不當，便可能引發火災。英國新創公司 LionVision 研發出人工智慧（AI）系統，協助電器回收廠有效識別廢棄電池，除了能降低火災風險，還能回收有價值的金屬材料。 這套 AI視覺系統 透過鏡頭掃描輸送帶，一旦偵測到鋰電池或拋棄式電子菸，就會啟動氣流噴射裝置，將它們從廢棄物流中吹出分離。 非營利組織 Material Focus 分析指出，英國家庭每年丟棄約10.3萬公噸電器，家戶中更囤積高達8.8億件未使用物品，每年購買約11億件低價電子產品，例如耳機、充電器、拋棄式電子菸等，其中超過一半最終進入垃圾堆。當產品未被妥善回收時，等同損失價值約10億英鎊（約新台幣420億元）的貴金屬與關鍵材料。 值得注意的是，電子菸近年已成為快速消費型電器產品，英國每周約有800萬顆電子菸鋰電池被丟棄，導致回收廠火災頻傳，威脅公共安全。 支持者認為，若能加強前端分類與AI辨識，不僅能提升黃金、鈀金及磁性材料中稀土元素等貴金屬回收率，也能減少對進口原料的依賴。Yahoo 國際通 ・ 23 小時前
菲律賓棉蘭老島附近發生6.1級地震
天文台早上錄得菲律賓發生6.1級地震。地震發生在上午7時03分,位於菲律賓棉蘭老島附近,即蘇里高以東約96公里,震源深度約10公里。 (BC)infocast ・ 4 小時前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 10 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 1 天前
最美星二代低撈大坑單棟樓 開放式作價528萬 上手輸2成
藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，今年才25歲已經做業主，新近買入大坑單棟樓第一閣一伙開放式單位，成交價528萬元，呎價17,368元，創該廈約13年呎價新低。相關新聞：影帝梁家輝西區豪宅2.75萬租出 傲翔灣畔海景兩房回報2.6厘彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘代理透露，林愷鈴本月中斥528萬元買入第一閣低層A室，屬開放式戶，實用面積304方呎，呎價17,368元，為該廈2012年11月後呎價新低。至於原業主於2022年斥680萬元入市，持貨約3年，蝕152萬元或22.4%離場。第一閣位於銅鑼灣道78號，為單棟樓，於1995年11月開始落成，共提供48個開放式或1房單位，實用面積由304至347平方呎，高層可享開揚維港海景。根據28Hse網站資料，第一閣目前共4個放盤，實用面積由303至304方呎，叫價由548萬至698萬元。【更多第一閣放盤】 延伸閱讀: 第一閣 銅鑼灣 大坑 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 48 分鐘前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 1 天前
37歲梁洛施傳有愛情滋潤狀態Fit爆 運動裝曬零贅肉身材唔似三子之母
37歲梁洛施（Isabella）早年簽約英皇娛樂，曾發行5張專輯，慢慢轉型至演員，曾拍攝《蟲不知》、《伊莎貝拉》、《妄想》及《刺青》等多部電影，2007年憑《伊莎貝拉》提名香港電影金像獎「最佳女主角」，不過梁洛施於事業爆發期之時選擇解約，為李澤楷生子。2009年，梁洛施為李澤楷誕下兒子李長治，當時佢僅21歲；翌年再誕下一對孖仔李長亨、李長軒，二人關係卻於2011年結束。不過，梁洛施曾於接受《魯豫有約》訪問期間提及自己完全冇後悔，因為當時嘅自己的確好愛對方，當遇到一個好愛嘅男人，就會想要有小朋友。對於與李澤楷嘅分開，梁洛施難過不已，直至2018年先完全走出情傷，慢慢回歸工作。事到今日，梁洛施亦有指已再次搵到幸褔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鍾嘉欣3歲細女生日近照曝光 同脊醫爸爸餅印一樣
鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫老公Jeremy Leung迅速做媽咪，十年間已經生咗大女梁愛晨（Kelly）、次子梁志誠（Jared Anthony）和細女梁紫琳（Anika Linda）。 嘉欣而家主要喺加拿大溫哥華生活，有工作時先返港。鍾嘉欣尋晚喺IG發文祝賀細女三歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限17/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送DoDoME食器蔬果洗潔精；精選關節健康產品、精選助眠舒壓產品、精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選護膚產品、精選唇部護理、精選醫學美容/低敏護膚產品、凡士林水精華凝乳 330毫升系列買2件75折；精選Olay護膚產品滿$330送Olay胜肽專研緊緻修護安瓶精華試用裝；買4件高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏／全效專業護齦抗敏牙膏送角落生物摺疊購物車；買護膚產品滿$150即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 2 小時前