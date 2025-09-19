專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
郁方看剴剴案超心疼 想成為寄養家庭給援助
[NOWnews今日新聞] 53歲的藝人郁方婚後育有2子1女，平時總是透過社群分享自己和家人的點滴，今（19）日她在臉書為「剴剴案」受害幼童發聲，希望未來不要再有兒童受到大人虐待，為了不要再有相關案件發生，她正在考慮加入寄養家庭的行列，希望以後：「能救一個是一個。」
剴剴案簡易懶人包 一歲半男童被虐待致死
剴剴因為母親失聯，家人也不願接下照顧小孩的重擔，因此2023年9月剴剴被安置到兒童福利聯盟合作的保母
劉彩萱、劉若琳身邊。沒想到在她們身邊，剴剴不僅沒有得到應得的照顧，還受到餵餿水、毆打、拔指甲等惡行，最後他不堪虐待於2023年12月24日死亡。
郁方臉書談剴剴案 想成為寄養家庭拯救幼童
郁方今日在臉書發文指出，自己從來沒有忘記因遭到寄養家庭虐待，因此離開這個世界的幼童剴剴，「我多希望我有機會可以抱抱他，想到剴剴那麼小的身軀遭遇到惡魔般的對待，我心都碎了。」只要想到一個小朋友在生前受到許多暴行，她就感到非常心碎。
也因為類似案件在社會上層出不窮，因此郁方萌生了成為寄養家庭的想法，希望能夠救一個是一個，「在我身邊長大，多少可以避免悲劇再度發生。」認為這些需要被安置的小朋友們，若是能夠在自己身邊長大，一定可以避免類似慘案發生。
剴剴案下週開庭 郁方呼籲法官別輕判
「剴剴案」保母劉采萱、劉若琳將於本月23日開庭二審；涉案社工陳尚潔將於本月25日以國民法庭的方式開庭。郁方喊話希望法官不要輕判這些虐童兇手，呼籲民眾在25日的國民法庭中可以挺身而出，「不要輕縱惡魔心腸的保母，9月25日請大家站岀來，保護我們的孩子，還給剴剴一個公道。」
資料來源：臉書
更多 NOWnews 今日新聞 報導
101董座賈永婕超有面子！郁方豪砸101萬血拼 想解鎖500萬VVIP室
郁方腰傷硬撐出國！忍痛坐輪椅坦言「唉呀～真羞」：機票不能改
《地獄公使》金賢珠替「剴剴案」發聲！盼社會重視：不能容忍
其他人也在看
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
準備好迎接一場結合音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會了嗎？今年秋天，灣仔海濱化身為逾十萬呎、充滿節奏與詭趣的奇幻樂園。主舞台有張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki、Rae Sremmurd等超過20組本地及國際音樂人輪番登場，還有6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、攤位遊戲、打卡位等等。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
中秋節好去處2025｜佛山嶺南天地超美中秋燈會！手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠掛滿老街 同場設市集及駐唱演出
中秋佳節即將來臨，佛山嶺南天地舉行一年一度的中秋燈會，在古色古香的嶺南建築群中掛上不同造型的手工燈籠，如聯乘佛山民間藝術社的金魚燈籠、螃蟹燈籠、魚龍燈籠等，同時還有市集及駐唱演出，仿佛回到古代的中秋之夜。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 3 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 10 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 53 分鐘前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 天前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 22 小時前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 6 小時前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前