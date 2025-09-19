郁方看剴剴案超心疼 想成為寄養家庭給援助

▲53歲的藝人郁方在臉書為「剴剴案」發聲，為了不要再有類似案件發生，她正在考慮成為寄養家庭，希望以後：「能救一個是一個。」（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方 臉書）

[NOWnews今日新聞] 53歲的藝人郁方婚後育有2子1女，平時總是透過社群分享自己和家人的點滴，今（19）日她在臉書為「剴剴案」受害幼童發聲，希望未來不要再有兒童受到大人虐待，為了不要再有相關案件發生，她正在考慮加入寄養家庭的行列，希望以後：「能救一個是一個。」

剴剴案簡易懶人包 一歲半男童被虐待致死

剴剴因為母親失聯，家人也不願接下照顧小孩的重擔，因此2023年9月剴剴被安置到兒童福利聯盟合作的保母

劉彩萱、劉若琳身邊。沒想到在她們身邊，剴剴不僅沒有得到應得的照顧，還受到餵餿水、毆打、拔指甲等惡行，最後他不堪虐待於2023年12月24日死亡。

郁方臉書談剴剴案 想成為寄養家庭拯救幼童

郁方今日在臉書發文指出，自己從來沒有忘記因遭到寄養家庭虐待，因此離開這個世界的幼童剴剴，「我多希望我有機會可以抱抱他，想到剴剴那麼小的身軀遭遇到惡魔般的對待，我心都碎了。」只要想到一個小朋友在生前受到許多暴行，她就感到非常心碎。

也因為類似案件在社會上層出不窮，因此郁方萌生了成為寄養家庭的想法，希望能夠救一個是一個，「在我身邊長大，多少可以避免悲劇再度發生。」認為這些需要被安置的小朋友們，若是能夠在自己身邊長大，一定可以避免類似慘案發生。

▲郁方在臉書心疼剴剴案。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方 臉書）

剴剴案下週開庭 郁方呼籲法官別輕判

「剴剴案」保母劉采萱、劉若琳將於本月23日開庭二審；涉案社工陳尚潔將於本月25日以國民法庭的方式開庭。郁方喊話希望法官不要輕判這些虐童兇手，呼籲民眾在25日的國民法庭中可以挺身而出，「不要輕縱惡魔心腸的保母，9月25日請大家站岀來，保護我們的孩子，還給剴剴一個公道。」

