部分大型網站現離線異常 起因是Cloudflare程式錯誤

（法新社巴黎18日電） 包括社群平台X與聊天機器人ChatGPT在內的多個大型網站今天稍早發生服務中斷，起因是美國線上服務供應商Cloudflare表示其系統受到「潛在程式錯誤（latent bug）」影響。

斷線問題追蹤網站Downdetector稍早的資料顯示，X、電玩遊戲「英雄聯盟」（League of Legends，簡稱LoL），以及谷歌（Google）、ChatGPT開發商OpenAI的部分服務，有用戶回報連線中斷。

Cloudflare技術長柯奈特（Dane Knecht）稍早在X發文表示，「今天稍早，我們讓客戶與更廣泛的網路失望了，因為Cloudflare網路發生問題，衝擊仰賴我們（服務）的大量網路流量」。他補充，已經解決這個問題。