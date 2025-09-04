一部超巨型的高性能平板嗎？HUAWEI MateTV 發佈，操作有如靈犀一指

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 召開 HUAWEI Mate XTs 非凡大師及全場景新品發佈會，推出首款 MateTV 。

外觀方面，HUAWEI MateTV 採用 36.9mm 一體超薄機身，屏幕邊框僅 3.6mm且視覺等寬，屏佔比高達 99%。官方提供 5mm 超薄壁掛架與和理線凹槽，讓電視猶如與牆面貼合。

此外，HUAWEI 智慧屏 MateTV 的機身還採用了淺錆色鋁合金拉絲邊框、全金屬後殼以及巴黎飾釘裝飾條，質感拉滿。

規格方面，MateTV 搭載旗艦手機級處理器，對比行業典型的旗艦電視機，單核性能約6倍，多核性能約10倍，GPU 性能超 10 倍。強悍的性能實現了大型應用冷啓動只需 2 秒，並能在端側暢玩大型手游。

系統交互方面，MateTV 搭載 HarmonyOS 5，加入AI功能，支援 AI 識人、AI 搜片、百科問答、AIGC 等鴻蒙 AI 功能。桌面和交互邏輯類似於手機，降低全年齡層用戶的使用門檻。

HUAWEI 首創靈犀懸浮觸控，通過搭載的 328 個手指檢測傳感器捕捉手指運動軌跡，結合星閃極速傳輸技術，可以順暢完成滑動、縮放等操作。

HUAWEI 還帶來全新的 HUAWEI 靈犀手寫套裝，即插即用。可以進行全局批注和掃碼分享，進行家庭教育或者塗鴉繪畫等。

配套的 HUAWEI 靈犀指向遙控 2 升級 UWB 軟硬件，指向精度提升 56%，光標幀率達到 240Hz，對比行業平均 60Hz有巨大提升。

畫質方面，MateTV 搭載「鴻鵠 Vivid」獨立畫質晶片，採用 Super MiniLED 黑鑽屏，擁有 178° 超廣視角。通過鴻鵠 AI 計算畫質技術和「AI 光感增強」進一步優化畫面，支援自研 HDR Vivid 與 Audio Vivid 標準。

售價方面

MateTV 的 65 吋 8999 元、75 吋 11999 元、85 吋 15999 元、98 吋 24999 元。

MateTV Pro：75 吋 14999 元、85 吋 21999 元、98 吋 30999 元。

目前 MateTV 已經開啓預售，將於 9 月 26 日正式開售。