部門首長責任制｜楊何蓓茵：若涉事人員請辭或退休企圖逃避 仍可扣退休金等處理(羅家晴報道)

【Now新聞台】施政報告提出增設部門首長責任制，公務員事務局局長楊何蓓茵稱，若調查期間涉事人員請辭或退休企圖逃避，仍可扣起退休金等。她又指現時監警會已足夠處理警隊投訴，暫不需要修例在第二級調查中涵蓋。

新推出的部門首長責任制設有兩層調查機制處理公務員行為失當，第二級涉及嚴重問題，會由公務員敍用委員會處理。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，當發現重大問題時，局長可決定是否啟動調查，在獲得所屬司長同意後就可交由委員會跟進，對於如何分辨是屬於執行政策或政策制訂時問題，她稱相信不難區分。

楊何蓓茵：「到底是政策訂出來的時候，大家已經很多意見或只是執行上，例如那件事需要發牌方式做，只是發牌方面做得慢，其實不難區分。不過如果真的有些個案經過第二級的調查，公務員敍用委員會查出來，覺得部門有限制，限制於政策框架或其他資源，有其他的限制，同事要負責的份額不是這樣大，他都應該在報告中反映。如果不需要負責都需要直說，說了之後都交回政府，政府有內部方法處理。」

第二級機制不會涵蓋警隊，被問到會否造成不公，楊何蓓茵稱警隊工作與文職工作性質不同，監警會已經可以處理，未來亦不打算修例涵蓋。

楊何蓓茵：「監警會本身制度都足夠，我們認為對於處理警方、警隊的投訴或市民認為有問題地方，我們認為都足夠，所以不建議再重覆。以前沒有機制的狀況曾經試過有大事，就很多機構都來調查，只是查這件事都三、四個機構調查，那個部門就要應付這三、四個機構，沒有一個統一性，比較混亂及資源重疊。」

楊何蓓茵強調，若調查期間有涉事人員請辭或退休企圖逃避，機制仍有方法處理，包括扣起退休金等。

