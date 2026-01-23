一部Gen Z必須擁有的相機？FUJIFILM instax mini Evo Cinema拍出幾十年的電影感

潮流興復古，加上「年代感」是社交媒體的流量密碼，所以不少復古相機應運而生。最前有部相機的廣告一出，引起不少年輕一代的注意，講緊的是 FUJIFILM instax mini Evo Cinema，未正式推出已經討論度極高。相機靈感來自 1960 年代 8mm 電影與 FUJICA Single-8，將復古菲林質感同即影即有結合，相信 FUJIFILM instax mini Evo Cinema 絕對成為 2026 必入手的人氣配備之一！

向 8mm 電影致敬的設計靈感

instax mini Evo Cinema 的視覺與概念源自 FUJIFILM 於 1965 年推出的 8mm 相機 FUJICA Single-8，將過去家庭電影的溫度帶到今日日常紀錄之中。 機身主打 Cinema 主題，以經典電影機外觀為參考，配合專屬 LCD 螢幕，用家一邊取景、一邊預覽效果，就好像在剪接自己的微電影。​

15 個鏡頭效果 × 10 個膠片模式＝150 種電影風格

相機內置 15 種鏡頭效果與 10 種膠片模式，透過旋轉鏡頭及機頂轉盤，就可以隨時切換風格，最多可組合出 150 種不同畫面效果。 當中包括模仿 8mm 菲林的畫質、顆粒與色調，亦有類似 35mm 質感、黑白、復古偏色等效果，滿足由隨拍日常到主題創作的不同需要。​

Eras Dial：一個轉盤走訪 1940–2010 年代

instax mini Evo Cinema 其中一大亮點，是以「年代」去分類影像效果的 Eras Dial 系統，讓用家可以直接按年代選風格。 由 1940 年代的經典黑白、1960–70 年代的色彩與掃描線 CRT 感覺，到 1980 年代 35mm 菲林味以及 2010 年代偏向數碼的清晰風格，都可以透過轉盤快速呼喚出來，創作時更有畫面概念。​

QR Code 功能：一張相片，同時存放動態故事

instax mini Evo Cinema 支援在相片上加入專屬 QR Code 功能，用家可透過相機及應用程式生成 QR Code，掃描後即可瀏覽對應的數碼內容。 QR 技術由 Denso Wave Incorporated 開發，FUJIFILM 這次將之融入 instax 系統，令一張實體相片不止是一個畫面，而是延伸到影片、聲音或其他線上內容的入口，對喜歡分享故事的內容創作者尤其實用。​





專屬 App 連接：手機與相機之間的創作流程

配合 instax mini Evo Cinema，FUJIFILM 提供專屬智能手機 App，支援 Android 及 iOS，用家可透過 Wi-Fi 將手機影像傳送至相機輸出成 instax 即影即有相片。 相反，相機拍攝的作品亦可以傳回手機作為數碼相片保存與分享，令整個創作流程由拍攝、濾鏡處理到社交平台發佈都更加順暢。









混合式即影即有相機 instax mini Evo Cinema

推出日期：2026 年 1 月 28 日

建議零售價：$2,980







