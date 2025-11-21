張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
郭俊辰傳死訊！現身機場遭疑范世錡頂替
[NOWnews今日新聞] 中國男星于朦朧在10月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今陰謀論仍瘋傳。日前還傳出與于朦朧生前合作過陸劇《太子妃升職記》的男星郭俊辰，恐成為下一個于朦朧。而近日網路傳出郭俊辰已遭滅口，但有人曬出他在5日出現在機場的照片反駁，不料之後有粉絲拿出郭俊辰過去模樣比對，指出他手背上的痣沒了，質疑是被指認為虐殺于朦朧嫌疑人之一的范世錡化妝頂替。
日前有網路瘋傳一位英國靈媒泰威廉（Ty William）在直播時，爆出郭俊辰已身亡，隨後有粉絲曬出郭俊辰在5日戴著口罩現身機場的畫面反駁。但竟有網友指出，當天郭俊辰的臉部輪廓，與之前直播的模樣不同，表示耳朵形狀、臉型與眼神都與以往不一樣，甚至點出郭俊辰本人手背上原有大顆痣，但機場的照片並沒有。除此之外，郭俊辰在機場全程未將口罩拿下，更加讓網友懷疑不是本尊。
郭俊辰遭疑不是本尊 粉絲指他行為舉止不同
不僅如此，有網友指出郭俊辰當天在機場的模樣也與之前不同，以前郭俊辰眼神溫柔，但那天卻看起來很不對勁，走路搖搖晃晃也不跟粉絲交流，看起來不太健康，身邊還一直有工作人員陪同，還有網友認為郭俊辰那天的手勢動作，反而看起來跟范世錡較相似，懷疑是他化妝頂替。
于朦朧疑遭虐殺 網友翻與郭俊辰共同點
據悉，早在10月時，就有網友指出郭俊辰疑似在生日直播中，發出求救手勢，火速傳出陰謀論，還有人翻出郭俊辰與于朦朧一樣，名字都被拿去開人頭公司，商標還被分類在第13類軍火煙火，被視為是權貴用來洗錢的空殼公司，而在于朦朧死後公司已被註銷。雖然郭俊辰經紀公司出面否認，但還是難以平息輿論。
于朦朧在9月11日墜樓身亡後，因死因疑點重重，而陰謀論頻傳。有人指出他是因拒絕潛規則、掌握權貴洗錢關鍵證據才遭虐殺致死，還傳出「死亡飯局名單」，導演程青松、演員田海蓉、宋伊人、范世錡等人都被點名是加害者之一，雖然幾人都出面否認，但形象仍遭重創。
資料來源：抖音
