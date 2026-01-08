郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃

Tania YouTube頻道 影片截圖

郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。

林天若分享喺酒店化妝扮靚嘅過程全記錄，仲跟住郭可盈與林文龍與曾志偉、譚詠麟、黃宗澤等藝人合照。林天若換上一身白色晚禮服，充滿氣質，仙氣滿滿，唔少網民激讚林天若愈大愈靚，舉手投足間盡顯星味，亦指佢有當年郭可盈參選港姐時嘅風采，認為佢絕對可以入行。不過，郭可盈與林文龍於《萬千星輝頒獎典禮》後台接受訪問時表示女兒過往曾於新加坡旅行期間被星探發掘，不過女兒仍在求學階段，以學業為重，加上女兒並唔係發明星夢嘅人，因而婉拒對方邀請。林文龍更指比起幕前，女兒對幕後製作較大興趣，平日會自行學習拍攝及剪輯技巧。

林天若有樣又有高挑身材，喺學業上嘅成績亦優異。林天若細個嗰陣讀過基督堂幼稚園（CCKG）和St. Catherine's國際英文幼稚園，曾於小學時擔任風紀，熱衷參與課外活動及比賽，連續3年奪得學科獎冠軍。升中後，林天若擔任班長及理會主席；現時，林天若就讀於一條龍私立名校保良局蔡繼有學校。另外，亦精通繪畫、唱歌、鋼琴及熱愛跳舞。

