56歲郭可盈明艷照人，與林文龍夫妻檔頒「最佳女主角」！凍齡保養超班秘訣是令身體長期飲飽水

56 歲郭可盈驚喜出席《萬千星輝頒獎典禮》，與丈夫林文龍一同頒發最佳女主角獎項，出場時引起全場哄動！郭可盈穿上白色深 V 魚尾晚裝，突顯纖巧的身材完全沒有走樣，雖然略有細紋歲月痕跡，但肌膚與輪廓依然十分緊緻，一起來看看她的凍齡保養秘方吧～

郭可盈保養秘訣：飲飽水身心更健康！

郭可盈於 1993 年參選香港小姐並加入 TVB，榮升一線花旦後於 2004 年結婚並淡出幕前，郭可盈近年專注於照顧家庭並享受生活，除了臉上開始有正常的細紋痕跡，輪廓與身材依然緊緻纖巧，完全不顯老態。

郭可盈曾分享保養心得，每天也會飲飽水為身體及皮膚補充水分，簡單的日常習慣已能養出水嫩嫩的肌膚。多飲水有助促進新陳代謝，除了皮膚得到滋養，更可排走身體內的廢物，飲飽水的話肌膚則會呈現健康光澤。此外，郭可盈也分享在飲食方面盡量避開油炸與不健康零食，偶爾也會吃燕窩來補身，亦會品酒茗茶，有品味地享受生活。

充足飲水維持身體各器官運作，促進代謝及排毒，對皮膚則強化屏障、提升彈性並減緩衰老。成人建議每日飲水2000-2500ml，分次小口喝，餐前半小時最佳。

郭可盈非常著重肌膚清潔，日常淡妝減低肌膚負擔，亦會做足卸妝步驟，去除面上的老廢角質及油脂污垢，讓護膚品更能被肌膚吸收。而且她亦會定時做運動放鬆身心，她曾分享因為老公林文龍熱衷健身操肌，令她很欣賞並間接參與健身日常。從日常細節的自律關注，難怪可以養出凍齡外貌及纖巧身材。

