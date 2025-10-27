尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生 天王嫂方媛坐月期間極速修身獲讚：就像沒生過的一樣
天王郭富城於10月26日「登六」，獲天王嫂方媛（Moka）及愛女為他慶生，過了一個幸福又溫馨的生日。
郭富城近日舉行60歲生日派對，獲一眾親友前來為他慶祝，場面熱鬧！方媛於IG分享生日派對的點滴，並送上祝福：「老公生日快樂❤️🎂🎊」郭富城於帖文下留言：「@mokafy 謝謝老婆❤️謝謝大家的祝福🥰」
網民將焦點放在剛剛「卸貨」的方媛身上，正在坐月的她迅速修身，身形Fit爆現身生日派對。有網民留言：「不是在坐月子嗎怎麼跑出門了😂」、「Moka恢復力太驚人😮 Aaron生日大快樂🎂🎉」、「Omg 才產後三天啊 身材太好了🔥就像沒生過的一樣 好厲害！另外 天王happybirthday啊🎂」。
【on.cc東網專訊】人氣男圑MIRROR副隊長Anson Kong（AK）昨日以嘉賓身份出席假欣澳海濱長廊舉行的慈善跑活動，帶領跑手熱身及為賽事揭開序幕。他表示熱愛親近大自然，而運動是繁忙工作中最佳減壓的方法。他又指生活在香港很幸福，因四周都有不少美麗的自然景東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前