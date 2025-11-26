郭富城女兒三寶滿月中英文名曝光 方媛自拍照零贅肉被激讚：身材如少女

郭富城女兒三寶滿月 方媛分享自拍照零贅肉狀態極佳 網民激讚：身材如少女

郭富城於上月22日宣布太太方媛已誕下第3位小千金，昨日（25日）郭富城出席電影《內幕》首映，亦公布小千金叫郭詠心，英文名Cheryl，表示享受湊囡過程，直言就算做嘢幾辛苦，只要見到BB，就算瞓緊覺都好，擘大隻眼望住自己都好，已經融化晒。日前，郭富城與方媛三寶已經滿月，方媛於社交平台分享多張照片，包括自拍、滿月蛋糕、三寶打腳印，以及郭富城與大寶、二寶喺露台手舞足蹈嘅照片，寫道：「解鎖我的新身份。三胎寶媽👶👩🎊三胎歸來 #一家五口」。

從照片中睇到，方媛抱住三寶喺廁所自拍，三寶就喺方媛懷內熟睡，情境相當溫馨。三寶嘅頭髮非常濃密；至於方媛嘅狀態亦極佳，即使著住貼身運動衫和瑜珈褲，但身形完全冇贅肉，仍然擁有纖腰，Keep住如未生育過嘅狀態。另外，方媛又貼出大頭自拍照，皮膚未見明顯毛孔，指自己因為好耐冇化妝，所以皮膚變得好好。唔少網民皆留言大讚方媛唔似三孩之母：「到底為啥生了孩子，生了這麼多，小腹還這麼平坦緊緻的，望眼欲穿啊」、「姐姐狀態太好了」、「生了三個孩子了，為什麼小腹平坦，身材如少女」等等。

