郭富城寵妻無極限 老婆方媛預產期將至 傳豪擲200萬預訂貴族級月子中心

郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka）2017年結婚，育有兩名女兒Chantelle（郭詠希）及Charlotte（郭詠萱），第三胎亦即將出世，有指嬰兒為男B，預產期喺10月。一向寵妻嘅郭富城自方媛懷有第三胎後，寵愛程度亦再升級，透露完成10月4日至5日成都演唱會後，將會放一個月長假，專心陪伴太太待產。日前，方媛現身貴族級月子中心，有傳郭富城已為方媛豪擲近200萬港元預訂長達56天嘅「女王套餐」。

廣告 廣告

有網民日前於月子中心巧遇方媛，當日方媛身穿白色裝束，孕肚顯眼，不過四肢依舊纖細，步伐輕盈，身後亦有6名工作人員隨行，貼心守護佢嘅每一步，唔少網民都留言表示羨慕，指係真正「天王級待遇」；同時，又有網民大讚方媛即使懷有巨肚，但體重仍能維持喺105磅左右，身材管理能力超強。

月子中心位於尖沙咀，以五星酒店式嘅豪華住宿環境聞名，配備無敵海景及全天候一對一護理服務，最低嘅28天套餐價格已高達約17萬港元，更高階嘅56天「女王套餐」費用則接近200萬港元，亦正正係方媛所選嘅方案，套餐包含兩名陪月員24小時無間斷照護、由營養師精心設計分階段月子餐，細膩調理產後媽媽體質。TVB小花何依婷亦曾入住該中心，並拍片分享體驗，佢當時就表示月子中心安排專車從醫院接送，又準備晒所有嘢，包括BB衫、BB用品、房間內設有薑水供洗手用、安排浸腳以及中醫把脈調理身體等等，直言直接帶個人入住就可以。

小紅書圖片

方媛小紅書影片截圖

方媛小紅書影片截圖

方媛小紅書影片截圖

郭富城IG

郭富城IG

方媛小紅書

方媛小紅書

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！