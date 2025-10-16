郭富城攜方媛到馬場支持愛駒出戰 透露老婆預產期 笑指太太和寶寶帶來幸運

郭富城太太方媛上個月被傳已誕下第三胎，更是7.1磅男嬰，後來方媛於中秋節PO出挺巨肚慶祝中秋節嘅照片力證未卸貨。近日，方媛與郭富城現身跑馬地馬場支持愛駒「舞林寶典」出戰第三場1200米賽事，未出世嘅寶寶成功帶旺爸爸，其愛駒以3.1倍大熱勝出賽事。

當日，方媛身穿連身裙和平底鞋到達跑馬地馬場，並與郭富城手拖手進入馬主貴賓廂房。得悉愛駒贏下漂亮一杖後，隨即開心得抱擁起來，郭富城與方嘉柏兩位公子握手，在旁嘅方媛亦與二人歡喜擊掌慶祝，現場溫馨有愛。郭富城攜方媛出席拉頭馬儀式，將香檳遞畀方媛時，開心得輕撫其孕肚。賽後，郭富城接受訪問表示愛駒「舞林寶典」上次比賽因受過傷身心緊張，今次恢復信心明顯放鬆，進步顯著，坦言對賽馬抱平常心，順其自然畀馬兒學習，欣賞馬兒不斷進步嘅精神，更指仲有一隻新馬喺紐西蘭等待來港，暫未改名，唔排除繼續以「舞林」命名，英文名或取名「Dancing Master」。談及太太與第三胎寶寶，郭富城笑稱，多虧太太和寶寶帶來幸運，亦透露太太預產期係喺今個月底。

廣告 廣告

小紅書圖片

小紅書圖片

方媛

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

