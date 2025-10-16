專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
郭富城攜方媛到馬場支持愛駒出戰 透露老婆預產期 笑指太太和寶寶帶來幸運
郭富城太太方媛上個月被傳已誕下第三胎，更是7.1磅男嬰，後來方媛於中秋節PO出挺巨肚慶祝中秋節嘅照片力證未卸貨。近日，方媛與郭富城現身跑馬地馬場支持愛駒「舞林寶典」出戰第三場1200米賽事，未出世嘅寶寶成功帶旺爸爸，其愛駒以3.1倍大熱勝出賽事。
當日，方媛身穿連身裙和平底鞋到達跑馬地馬場，並與郭富城手拖手進入馬主貴賓廂房。得悉愛駒贏下漂亮一杖後，隨即開心得抱擁起來，郭富城與方嘉柏兩位公子握手，在旁嘅方媛亦與二人歡喜擊掌慶祝，現場溫馨有愛。郭富城攜方媛出席拉頭馬儀式，將香檳遞畀方媛時，開心得輕撫其孕肚。賽後，郭富城接受訪問表示愛駒「舞林寶典」上次比賽因受過傷身心緊張，今次恢復信心明顯放鬆，進步顯著，坦言對賽馬抱平常心，順其自然畀馬兒學習，欣賞馬兒不斷進步嘅精神，更指仲有一隻新馬喺紐西蘭等待來港，暫未改名，唔排除繼續以「舞林」命名，英文名或取名「Dancing Master」。談及太太與第三胎寶寶，郭富城笑稱，多虧太太和寶寶帶來幸運，亦透露太太預產期係喺今個月底。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚 與細19歲嫩妻結束3年婚姻
天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」
亞視永恆，唔止係一句歌詞。自從2016年「熄燈」之後，亞洲電視仍然不時有搞作，曾經搵林文龍做高層，仲有早前先完成嘅亞姐選舉，都證明何謂「 百足之蟲，死而不僵」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
特朗普登《時代》封面 嫌低炒照片「史上最差」：他們讓我的頭髮消失︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普日前在社交平台發文批評《時代》雜誌最新一期封面照「可能是史上最差的一張」，稱照片「非常糟糕」，並不滿封面上的拍攝角度及效果。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
劉俊謙蔡思韵浪漫低調結婚！輕井澤超美「復古甜蜜婚照」，互相扶持的愛情長跑修成浪漫正果
劉俊謙與蔡思韵突於社交媒體發佈婚照，二人已於日本完成婚禮，多年愛情長跑修成正果！早前曾傳出二人即將成婚，罕有談及感情事的他們低調進行婚禮，只邀請親身好友見證，二人在東京輕井澤教堂拍攝復古文青系的婚紗照，二人穿上禮服而面露幸福笑容，簡單而隆重的畫面充滿甜蜜泡泡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
誠品暢銷外文書Top3是Meow書？「全書只寫Meow」的小說爆紅，也許是因為療癒經濟
近日誠品書店有一本書爆紅，可愛的貓貓封面搶盡眼球，這本由 Sam Austen 編寫的《MEOW》小說，打開後真的只有貓星人的語言－－MEOW！Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
伍富橋為氹富妻扮《頭文字D》 水手服晒絕頂腹肌
【on.cc東網專訊】藝人伍富橋（Alvin）2022年與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚後，被傳媒封為「億萬駙馬」，雖然兩夫妻婚後經常面對外界的流言蜚語，仍無阻兩人恩愛至今，適逢昨日是Shirley生日，前晚兩人在家中舉行大型生日Party，並以電影《頭文東方日報 OrientalDaily ・ 22 分鐘前
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
經典電影《頭文字D》上映20周年，今年以4K修復及杜比全景聲重返大銀幕，三個星期票房超過港幣370萬元，打破修復版香港重映票房紀錄。日前劉偉強與麥兆輝導演終極謝票場承諾：「只要有觀眾，《頭文字D》會繼續上映！」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
郭采潔時隔10年返台演出 興奮大嗌：我回家了！
【on.cc東網專訊】台灣藝人郭采潔2013年因演出內地電影《小時代》高冷角色「顧里」，成功打開知名度，隨後更將工作重心轉往內地發展，而相隔10年難得返台的她，日前亦以Mola Oddity樂團主唱身份Birdy K登上2025「秋OUT音樂節」舞台演出，隨即掀東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
【Yahoo請你睇優先場】《神探伽俐略》黃金組合再創推理巔峰！《迷宮裡的魔術師》戳破不可告人的謊言
改編自東野圭吾最新推理系列首作的同名小說，《迷宮裡的魔術師》（Black Showman）即將以洞察人心的魔術，偵破猶如迷宮的兇案，再創華麗推理巔峰！男神福山雅治將演繹與湯川教授個性完全相反、古惑但魔術高超的暗黑魔術師，更首次夥拍《她和他的戀愛花期》人氣女神有村架純，組成叔姪拍檔查案，以神乎其技的戲法，戳破不可告人的謊言！Yahoo Movies HK ・ 22 小時前
日劇女王米倉涼子涉毒風暴！愛巢藏違禁品的駭人黑歷史曝光！
哎喲，誰能想到，日本日劇天后米倉涼子，46歲的《派遣女醫X》女王，本來該在螢幕上救人，結果自家變成警方搜查現場！😱 2025年8月20日晚6點半，厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部突襲她東京愛巢，挖出違反《毒品取締法》的藥物和器具。Japhub日本集合 ・ 1 天前