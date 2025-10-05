中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛在社交網上的隔空互動，更是間接回應了第3胎已出世一事。
城城昨日發文寫道：「我的《ICONIC》內地巡演。台前幕後。一切準備就緒。成都首演。今晚見。❤️💪🏽😊🎤🕺🏻」方媛在貼文下方回應老公：「哇～我也好想飛去成都看 [愛慕]，不過大大皮🤰現在已經不能坐飛機了。你和團隊加油喔✌️👏good show🎉 🕺🎤💗😘 #郭富城成都演唱會#」而文中的「大大皮」為上海話，意指大肚孕婦的意思，透露自己尚未卸貨。身在香港待產的她只能夠隔空為老公打氣加油。
評論區有網民就表示方媛快要「卸貨」了，方媛就親自回應說：「嗯，快了！」而城城亦在評論區回覆了4個表情包，分別是一個笑臉心心樣以及三個振臂加油，好明顯就是為即將要生BB的老婆方媛打氣。
城城今日（5日）於社交網發文，大晒演唱會的精彩照片，看到他使盡渾身解數，大晒舞技，狀態十大勇，並留言：「順利完成《ICONIC》 巡演～成都站第一場。感謝成都歌迷熱情的唱和及支持，整個晚上都是氣氛澎湃，充滿能量。特別是演唱《是不是該安靜的走開》時的「和應版」萬人大合唱，很是感動。。謝謝台前幕後的全力配合、謝謝阿叔漂亮的衣服和別具心思的視效，令嶄新的燈效舞台呈現真實與虛擬之間的場景。今晚迎月夜，我和團隊繼續在成都的舞台，為大家全力以赴的演出。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
