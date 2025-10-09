恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段；日前，突然有內地傳媒表示方媛已於上月底於養和醫院誕下7.1磅男嬰，不過於10月2日，郭富城抵達成都準備10月4及5日嘅演唱會，更與老婆方媛隔空互動，方媛喺郭富城所發帖文下回應：「哇～我也好想飛去成都看 [愛慕]，不過大大皮🤰現在已經不能坐飛機了。你和團隊加油喔✌️👏good show🎉 🕺🎤💗😘 #郭富城成都演唱會#」方媛所形容嘅「大大皮」為上海話，意指大肚孕婦，間接回應第3胎仍未出世。
而郭富城於演唱會期間，亦感謝台下粉絲祝福，表示「三寶」仍未出生：「對我來說，我覺得很多都是緣分，是上天安排，我沒有刻意去要生一個男生，我從來沒有，真的沒有。我覺得都是我的孩子，我都是那麼愛，對不對？哪怕再生三寶也是女兒，我覺得很開心啊，對不對？」
日前，方媛於社交平台大曬一家五口慶祝中秋節嘅照片，寫道：「中秋節更新 #中秋的儀式感拉滿了 #中秋的氛圍感」從照片中看到，方媛挺巨肚玩燈籠，力證仍未卸貨，而穿上中式旗袍嘅方媛身材依然十分纖瘦，肥胎不肥人。喺噚日更上載一段準備待產包迎接BB嘅影片，並留言：「生產倒計時⏳期待新成員的到來💕孕期終於接近尾聲了~結合之前兩胎的經驗，今天又來快樂買買買，收拾待產包✨做好隨時迎接寶寶的準備~很快我們家又要變得更熱鬧啦☺️」。
