郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！

郭富城的第三個小朋友出世！今日（22日）約下午3時，有傳媒見到城城親自駕車，到養和醫院接BB出院。頭戴cap帽口罩的城城十分低調，到醫院後，就直上醫院大樓，一個多小時後，就與外父、外母再度現身上車，其中一名護士拿着嬰兒籃。城城將「三寶」放上車，外父外母則在後座，但就未見太太方媛身影。

郭富城老婆方媛誕第3胎 親接BB出院

郭富城老婆方媛誕第3胎 親接BB出院

郭富城老婆方媛誕第3胎 親接BB出院

當被記者問到，郭富城開心表示：「多謝晒！」隨後離開，未有接受訪問。

郭富城喺個人平台報喜，太太成功誕女

到晚上郭富城在個人平台上報喜，分享太太成功為自已誕下第三位小公主。