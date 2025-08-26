郭富城險遭粉絲插眼 罕有訓話：太過激我會驚！

天王郭富城早前出席活動，被粉絲埋身包圍要求簽名，卻因太靠近而險遭插眼，近日他再現身新片宣傳，亦忍不住開腔訓話，希望粉絲能保持距離，切勿表現過激：「有啲Fans佢哋成日跟住我，話『阿王呀！我好細個就同你影相……』唔係咁就代表你哋鍾意我，我知你係鐵粉，唔使㗎，我知道㗎，真係，我知道嘅，有時你做得太過過激嘅時候我會仲驚，啱唔啱呀？我覺得大家會尊重大家，我知道你遠遠（講）『Aaron，加油！』夠㗎喇，唔係嗰啲『Aaron，跟咗你好耐呀，你幫我簽個名吖！』唔使嘅，我覺得我啲fans，大家要慢慢開始成熟。」續指想見到歌迷一路成長，彼此能保持友好關係。

郭富城早前險遭粉絲插眼。

近日他罕有訓示粉絲。