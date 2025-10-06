中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。
郭富城在舞台上是Legend，是六十歲還可以穩健地做「Generation X」的舞蹈表演者，但只要打開家門就不一樣：「回到家裡，我只是一個很踏實的父親，我不會裝起嚴父角色，要愛錫就錫，孩子做錯事，就要有耐性教導何謂對錯。」舞蹈要變，家庭教育也要變，郭富城認為每個家庭也有各自的需求，當然孩子也有不同性格，沒有一套必勝的父親指南讓你跟到足：「做家長不能一本通書讀到老，只可在能力範圍內做到100分。」
他的教育也很貼地，時而滿足孩子喜好，時而看得長遠。數年前，看到郭富城跳Baby Shark的片段，實在令人難以置信。原來是因為女兒是Baby Shark歌迷，於是才會接下工作。他工作完成後，也會陪同女兒看卡通片，也一邊講解，會爭取教育時間。另外，在疫情期間，他也安排廣東話老師上門，為女兒們及太太教授廣東話，非常用心。
在從影生涯裡，郭富城多次飾演父親的角色。其中最經典的，要數2006年的《父子》，郭富城和吳澋滔飾演父子。當時尚未結婚，也沒小孩的郭富城，憑作品捧走了第43屆金馬獎最佳男主角獎座。最近他在新作《無名指》中，再度飾演一位失職的父親，「女兒」為飾演患罕見病的許恩怡。當中一場向女兒道歉的戲份，非常打動他。他飾演的爸爸鼓起勇氣回到女兒身邊，隔著門說「對不起」。當中的自責與不安，令他哭到淚流滿面。他認為，現實中如果是自己做錯，也要向孩子好好道歉：「不能嬉皮笑臉，必須讓他們明白『對不起』的真正意義，這是家教的一部分。」
