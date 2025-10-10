迷倒郭富城的「天王嫂」方媛3個氣質穿搭，其中這個品牌連Angelababy、迪麗熱巴都愛？

想掌握天王嫂方媛的「端莊貴氣感」穿搭精髓？以下解析她三套造型，尤其是那個讓Angelababy、迪麗熱巴、范冰冰都愛上的品牌，還能讓普通人秒變氛圍感美人？快來偷師她的時尚秘訣！

方媛氣質穿搭1：仙氣溫柔氛圍

Photo Credit：小紅書@方媛Moka

方媛的「仙氣造型」總能輕鬆擄獲目光！最近一次亮相，她以MAXRIENY藍白連衣裙詮釋仙氣氛圍，清新脫俗的藍白配色搭配靈動的百褶下擺，再以一雙金屬色Mary Jane鞋點亮造型。一頭慵懶長曲髮，更是完美呼應整體溫柔氛圍。

Photo Credit：小紅書@方媛Moka

值得一提的是，這個讓她仙氣翻倍的品牌MAXRIENY，可是近來人氣愈來愈高的「明星收割機」。

Photo Credit：小紅書@MAXRIENY

品牌由設計師Sara Wong與Kevin Wong於2007年創立，以歐式復古為骨幹，融入宮廷刺繡、奇幻印花等元素，近期更登上巴黎時尚展，實力不容小覷。

Photo Credit：小紅書@MAXRIENY

Angelababy、范冰冰、迪麗熱巴等紅星也曾穿著該品牌服飾示人。

方媛氣質穿搭2：經典大氣優雅造型

Photo Credit：小紅書@方媛Moka

談到恰到好處的優雅造型，方媛這套Valentino造型就是經典示範！白色短款連衣裙以多層蛋糕裙擺，營造出立體感，再搭配紅色漆皮Mary Jane鞋，形成強烈視覺對比。

Photo Credit：小紅書@方媛Moka

鞋帶的Vlogo金屬扣與大尺寸的VLOGO SIGNATURE耳環相互呼應，在甜美中注入時尚氣場，完美演繹紅白配色的經典魅力。

Valentino Garavani VLogo Locker Mary Jane flats

特價：$6,880；原價：$8,600

SHOP NOW

Valentino Garavani VLogo Locker Mary Jane flats

方媛氣質穿搭3：將日常單品穿出貴氣感

Photo Credit：小紅書@方媛Moka

方媛示範了如何把日常單品穿出溫柔高級感！這件Daily Romance 的紫色閃光紗針織外套，若隱若現的透膚材質，搭配同品牌吊帶裙，溫柔又時尚。

Photo Credit：小紅書@方媛Moka

這種帶灰調的莫蘭迪紫不僅顯白，更輕鬆提升整體質感，完美詮釋「靜奢風」精髓。

