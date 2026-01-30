郭富城8歲女兒「跳BABYMONSTER女團舞」超有架勢！網驚豔：果然是舞王女兒

郭富城的妻子方媛28日在社群平台分享一段影片，8歲大女兒郭詠希熟練跳韓國女團BABYMONSTER熱門歌曲《PSYCHO》，動作流暢、節奏掌握得宜，立刻引起網友討論，不少人直呼「果然是舞王的女兒」。

影片中，郭詠希穿著粉紅色上衣，隨著音樂扭腰、甩頭，每個動作都跟上節拍，節奏感和肢體協調度都相當不錯。為了保護隱私，她並沒有露出正臉，但燦爛笑容和爸爸郭富城非常相像。

事實上，郭富城日前受訪才提到，兩個女兒最近迷上這首歌，常在家對著鏡子練唱跳，他還笑說：「慘啦，以後不知道會不會變成女團。」為了女兒的興趣，他在家中特別設置練舞空間，配有舞墊與鏡子，並請舞蹈老師指導，自己也會在一旁協助女兒練習，從動作節奏到走位都親自教學。

除了大女兒，6歲的小女兒同樣展現舞蹈興趣，方媛去年也曾分享她自學跳舞的影片，被不少網友稱讚節奏感不錯。

儘管兩個孩子展現出舞蹈天分，郭富城與方媛仍表示現階段以學業為主，暫時不考慮讓女兒接觸演藝工作。不過他們也提到，若孩子未來真的想往演藝發展，會尊重她們的選擇，前提是出自本人的意願。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，除了稱讚郭詠希的舞感，也對郭富城從舞台天王變成在家陪練的爸爸感到有趣，還有人笑說：「這根本是星二代追星的最高規格。」

