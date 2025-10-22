郭富城寵妻砸700萬！為方媛生三胎訂「天價月子中心」 停工陪產給頂級呵護

天王嫂方媛近日公開第三胎待產計畫，選擇入住香港頂級月子中心，預訂56天要價約179萬港幣（約新台幣740萬元）的「女王套餐」。從環境到服務都極盡講究，與前兩胎在家由月嫂照顧的方式不同，這次全面升級，引發外界關注。

這間月子中心以高隱私與醫療級護理著稱，方媛預定的海景套房設有專屬陽台，還特別為兩個女兒準備兒童房與陪護床。據悉，中心提供9人輪班照護團隊，包含月嫂與產後修復師等專業人員，24小時待命。月子餐採用頂級食材，並搭配孕期運動與按摩等照護項目。

廣告 廣告

方媛在影片中提到，2017年與2019年分別生下兩名女兒時，都是選擇居家坐月子；此次第三胎（預產期10月底）因38歲屬高齡產婦，希望能有更專業的醫療支援與休養環境，因此決定入住月子中心。

郭富城為陪妻生產，已取消10月所有工作行程。近期他多次陪同方媛產檢，並表示「家庭永遠是第一順位」。至於外界關心的胎兒性別，夫妻倆未有公開回應。方媛則在影片中透露，為兩名女兒準備了陪護空間，希望三個孩子都能感受到同樣的愛與照顧。

延伸閱讀

方媛38歲懷第三胎「仍是少女體態」！獨力帶兩個女兒度假 母女溫馨畫面曝光

方媛懷孕後期僅48公斤！曝「做瑜珈」緩解身體不適 醫發聲提醒：別盲目模仿